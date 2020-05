Hannover

Diese großen Augen, dieser Soul in der Stimme, diese tiefe Traurigkeit: Es ist kaum zu glauben, dass Zoe Wees erst 17 Jahre alt ist. Die junge Hamburgerin, die Michael Schulte als Support Act für seine aktuelle Tour eingeladen hat, scheint bereits ein ganzes bewegtes Leben in sich zu tragen, so gefühlvoll sind ihre Songs. Wie sie dasteht, einfach nur mit ihrer Wahnsinnsstimme und ihrem Begleiter am Klavier, und darüber singt, wie die Epilepsie, wie das Ohne-Vater-Sein ihr den Start ins Leben erschwert haben – das geht unter die Haut.

Schulte bringt bewährten Feel-Good-Mix auf die Bühne

Ob es strategisch klug von Michael Schulte war, sich so viel Tiefgang vor seinen eigenen Live-Act zu holen, darüber lässt sich streiten. Der sympathische, scheinbar immer gut gelaunte Lockenkopf hat bei seinem Auftritt auf dem Schützenplatz den bewährten Mix aus schnellem Feel-Good-Pop und weniger schnellen Feel-Good-Balladen im Gepäck. Im Zentrum dieser Tour steht das im Oktober 2019 erschienene Album „Highs and Lows“, aber auch ältere Songs wie „You said you’d grow old with me“ von 2012 und natürlich der ESC-Hit von 2018 „You let me walk alone“ dürfen nicht fehlen.

Innige Liebesbotschaften und intonatorische Schwierigkeiten

Zwischendurch hüpft Schulte einen Hauch zu enthusiastisch auf der Bühne herum, freut sich über den Sonnenuntergang, gewinnt der Corona-Krise auch Gutes für sein Familienleben ab und sendet innige Liebesbotschaften an seine Fans („Ihr habt wirklich wunderschöne Autos!“). Fast wirkt der Singer-Songwriter, der sonst auf deutlich intimeren Bühnen wie dem Hannoverschen Capitol zu Hause ist, ein bisschen verloren da oben. Zudem bereitet ihm der Übertragungsweg per Radiofrequenz intonatorische Schwierigkeiten, die vor allem bei den langsamen Stücken deutlich hörbar werden.

Zur Galerie Michael Schulte hat bei seinem Autokonzert auf dem Schützenplatz seinen bewährten Wohlfühlmix aus Pop-Songs und Balladen auf die Bühne gebracht. Er war wie immer gut gelaunt und hatte Liebesbotschaften für sein Publikum dabei.

Trotzdem nimmt man ihm sofort ab, dass er, wie er gegen Ende der achtzigminütigen Show beteuert, „mit einem großen Grinsen ins Bett gehen“ wird. Das gilt vermutlich auch für seine Fans, die ihm immer wieder begeistert zuhupen: So klingt die Liebe in Zeiten der Corona-Pandemie.

Von Juliane Moghimi