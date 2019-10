So war der Auftritt von Kaya Yanar im Theater am Aegi

Hannover

„Ausrasten für Anfänger“ heißt das Programm von Kaya Yanar. Aber er ist natürlich alles andere als ein Anfänger – und mit diesem Programm steht er nun schon zum zweiten Mal vor dem Publikum in Hannover. „Wenn ich zu schnell rede, müsst ihr nur klatschen, dann halte ich die Klappe“, verspricht er zu Beginn. Die Zuschauer beherzigen das und klatschen viel.

Die Zeit des Meckerns

Mit seinen 46 Jahren, von denen er über 20 auf den Bühnen Deutschlands verbracht hat, thematisiert er nun das Älterwerden. Bei ihm, sagt er, würde es sich darin äußern, dass er viel mehr meckert. Während der kommenden zwei Stunden geht er noch eingehender darauf ein, denn Gelegenheit zum Meckern gibt es reichlich, und ausrasten kann er über so einiges – kläffende Nachbarshunde, Popcornesser im Kino, andere Autofahrer, gefährliche Tiere in Australien.

Gut, dass er die entsprechenden Mittel dafür hat. „Deutsch ist eine top Sprache zum Ausrasten“, ruft der Komiker erfreut. „Die hat richtig Druck!“ Mit diesem Druck porträtiert er Gepäckband-Steher am Flughafen genauso bissig wie Beschleunigungsspur-Bremser auf der Autobahn. Dass er sich dann bei Erzählungen über eine Thaimassage oder über seine türkischen Eltern reichlich an Klischees bedient, scheint kaum jemanden zu stören.

Aufgeregte Imitation

Es ist anscheinend nicht die Tiefe seiner Witze, die das Publikum erheitert, sondern seine Art, die Geschichten mit viel aufgeregter Imitation nachzuerzählen. Stellt er zum Beispiel einen Mann, der über ein Gepäckband rollt, mit quäkender Stimme dar, erreicht der Lautstärkepegel des lachenden Publikums seinen Höhepunkt.

„Ich finde es krass, dass nach 25 Jahren noch Leute zu meinen Vorstellungen kommen“, sagt Kaya Yanar zum Abschluss. Ja, er erfindet Comedy heutzutage nicht mehr neu. Und ja, er füllt auch nicht mehr die Swiss Life Hall, sondern tritt im nicht ganz ausverkauften Theater am Aegi auf. Aber er ist eine Konstante in der deutschen Comedylandschaft, und es gelingt ihm, sein Publikum in Hannover an diesem Abend zu Lachtränen zu rühren. Also: Stimmung gut, alles gut.

Von Amelie Apel