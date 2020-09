Hannover

„Frische Endstücke, preiswert“, mit diesem irritierenden Ausstellungstitel macht das Künstler-Atelier SB150EG an der Schulenburger Landstraße 150 aktuell auf sich aufmerksam. Dahinter stecken die Künstler David Schomberg, Maximilian Neumann und Sabine Müller. Geschicktes Marketing gehört eben auch dazu, wenn es darum geht, während des Zinnober-Wochenendes in Hannover aufzufallen. Denn die Konkurrenz ist zum Auftakt der Kunstsaison durchaus groß. Insgesamt sind es in der 23. Zinnober-Ausgabe 65 Kunstorte, die ein Wochenende dazu einladen, auf Entdeckungstour zu gehen in die Ateliers, Galerien, Projekträume und Kunstinstitutionen der Stadt.

Was hat es dabei mit den Endstücken auf sich? Endstücke, das sind an der Käsetheke im Supermarkt die ungeliebten Teile mit zu viel Rinde. Aber Endstücke sind natürlich auch die Arbeitsergebnisse von Künstlerinnen und Künstlern. Sind die begehrter? Die Frage bleibt offen, Ironie dominiert im Atelier SB150EG, und die Ironie kippt um zum Witz, wenn dort tatsächlich Käse verkauft wird, abgewogen mit einer höchst ungenauen Art von Briefwaage.

Blutige Fußfragmente

Gouda, 10 Gramm für 2 Euro ist im Angebot, aber der Gouda ist ganz offensichtlich künstlicher Käse, er nährt nicht, zumindest nicht den Magen. Eine schöne, aperçuhafte Anmerkung zum ewigen Streit über die Bedeutung von Kunst. Die außerdem ausgestellten gestisch-abstrakten Bilder können mit dieser Käse-Offensive aber nicht mithalten. Das gelingt dafür in einigen der anderen Ateliers des ehemaligen Industriekomplexes, die auch dieses Jahr wieder zur Besichtigung einluden.

Die experimentierfreudige Tanke am Sonnenweg ist erstmals beim Zinnobern dabei. In dem aufgelassenen Fleischereifachgeschäft stellt Florian Wenzel aus Pappmaschee gefertigte Kunststücke aus. Schon aus der Ferne sind sie durch das Schaufenster als brachiale Fleischkolosse zu erkennen, die aus der Nähe betrachtet dann zu harmlosen malerischen Oberflächen werden. Als Einladung in den Arbeitsraum des Serienmörders Fritz Haarmann mutet einer der hinteren Räume an, in denen Wenzel blutige Fußfragmente oder auch Hände, an denen noch frisch die Knochen herausragen, ausstellt. Faszinierender Pappmaschee-Ekel.

Unsichere Expedition

Poetischer geht Anna Eisermann in der Galerie Villa Sprengel in Herrenhausen mit der Wirklichkeit ins Gericht. Sie malt – coronabedingt im für sie ungewöhnlichen kleinen Format, weil das Atelier nicht zur Verfügung stand – Pferdebilder, die im Gestus an Franz Marc erinnern. Die allerdings sind gleichzeitig Bilder von Frauen, interpretiert als Arbeits- oder Nutztier. Und im Entree der Villa gibt der Braunschweiger Meisterschüler Alexander Mick einen Blick auf den Volgafuturismus preis. Der in Usbekistan geborene Mick recherchierte in der Vergangenheit seiner Familie, die als Wolgadeutsche in den Westen kamen. Und er begreift das Verlassen der alten Heimat als unsichere Raumexpedition, die er in Lithographien, Radierungen und Collagen als Halbwahrheiten reflektiert.

Beste Reste: Die Artothek präsentiert Kunst, die die Stadt Hannover gekauft, aber nie gezeigt hat. Quelle: Katrin Kutter

Mit einem überzeugenden Zinnoberkonzentrat wartet der Kubus auf. „Neues aus hannoverschen Ateliers“ ist eine vorbildliche jurykuratierte Präsentation aktueller Kunst. Das sollte auch in den kommenden Zinnober-Jahren so beibehalten werden. Vom Altmeister Siegfried Neuenhausen bis hin zu Rolf Bier, der das Schachspiel intelligent und ironiegetränkt als Machtspiel interpretiert, findet sich hier ein guter Überblick.

Leihen statt ausstellen

Die Artothek hat dieses Jahr eine besondere Idee. Sie zeigt Werke, die die Stadt Hannover über die Jahre gesammelt und nie ausgestellt hat. Die Mitglieder der Artothek können diese Werke jetzt ausleihen, eine schöne Möglichkeit, sich der Kunst zu nähern, die sonst in den Lagern der Stadt vor sich hindräut. Über die Artothek kann Kunst auch gekauft werden, in der Außenstelle der Artothek, in dem Neubau der VHS am Leineufer. Hier steht ein alter Zigarettenautomat, der für 5 Euro Kunstwerke anbietet, als Überraschung in einem kleinen Kasten. So günstig ist sonst nirgendwo in Hannover Auflagenkunst zu haben.

Von Frank G. Kurzhals