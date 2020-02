Wolfsburg

Nach 15 Jahren beendet Günther Graf von der Schulenburg das Festival Soli Deo Gloria, mit dem er als künstlerischer Direktor fast im Alleingang immer wieder für glanzvolle kulturelle Höhepunkte in der Region Braunschweig gesorgt hat. Der organisatorische Aufwand sei nebenberuflich nicht mehr zu leisten, sagt von der Schulenburg, der Forstwirt und Gutsverwalter ist. Angeregt und geprägt wurde das Festival vom Dirigenten John Eliot Gardiner, zu Gast waren aber auch Stars wie der Pianist Lang Lang oder der Regisseur Peter Brook.

Die letzte Saison ist nun ganz Ludwig van Beethoven gewidmet – und die Liste der prominenten Musiker, die beim Festival zu Gast sind, zeigt, was mit Soli Deo Gloria verloren geht. Immerhin hat von der Schulenburg angekündigt, künftig noch einzelne Projekte zu realisieren.

Künstlerischer Direktor im Nebenberuf: Günther Graf von der Schulenburg (rechts), hier mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, ist Forstwirt und Gutsverwalter. Quelle: Rainer Dröse

Ungewöhnliche Beethoven-Sicht

Zur Eröffnung war nun die Staatskapelle Dresden mit ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann im Theater Wolfsburg zu Gast – und demonstrierte eine durchaus ungewöhnliche Beethoven-Sicht: Thielemann versteht den Komponisten nicht als späten Klassiker, sondern als Wegbereiter der Romantik. Nicht Haydn oder Mozart, sondern der Beethoven-Verehrer Richard Wagner ist für Thielemann der zentrale Bezugspunkt.

Das gibt ihm Freiheiten vor allem in der Tempo- und Lautstärkegestaltung: Er dehnt und staucht die Musik viel stärker, als es sonst üblich ist. Im Finale der Fünften etwa verleiht er der triumphalen Eröffnung erst zusätzliche Schwere, bevor die Musik nach und nach Fahrt aufnimmt und schließlich fast atemlos und überschwänglich endet. Üblicherweise wird all das in einem durchgängigen Tempo gespielt.

Ein Dirigent als Regisseur

Thielemann inszeniert die Sinfonien wie ein Regisseur, nicht wie ein Musikwissenschaftler: Er ist eher am Drama interessiert als an der Struktur. Die ist trotzdem immer gut zu hören, denn das große Orchester klingt bei ihm meist sehr durchsichtig und leicht – kann aber doch jederzeit seine volle Kraft entfalten. Historische Instrumente wie etwa ventillose Trompeten, die bei vielen Orchestern bei Beethoven Standard sind, gibt es bei Thielemann nicht.

Dass Soli Deo Gloria als Alte-Musik-Festival begonnen hat, wird am 13. September zu erleben sein, wenn Kent Nagano mit Concerto Köln Beethovens „Missa solemnis“ in Braunschweig aufführt. Weitere Höhepunkte sind ein Konzert von Igor Levit mit den „Diabelli-Variationen“ am 11. Juni in Wolfenbüttel und ein Abend mit Viktoria Mullova und den großen Violinsonaten am 9. Juni in Braunschweig.

