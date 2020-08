Hitzacker

Die Lust an der Provokation ist ihm noch nicht vergangen. Helmut Lachenmann ist 84 Jahre alt, aber er freut sich wie ein Junge, wenn er das Stück ankündigt, mit dem er, wie er sagt, seinen „guten schlechten Ruf“ verdorben habe. Es ist ein brütend heißer Nachmittag in Hitzacker, wo der Komponist bei den Sommerlichen Musiktagen zu Gast ist. Am Vormittag hat er einige seiner Werke in einem Gesprächskonzert erläutert, am Abend ist ein weiteres Konzert geplant, bei dem er auch selbst spielen wird, bevor der lange Tag mit einer Diskussionsrunde enden wird. Doch so etwas wie Erschöpfung ist diesem alten Meister der Neuen Musik nicht anzumerken.

Schamrote Sexten

Mit raschen, großen Schritten schreitet er zur Freiluftbühne, die von einer Plane notdürftig beschattet wird. Gerade hat hier der hannoversche Pianist Markus Becker sein Konzert unterbrochen, um Platz zu machen für einen Gastauftritt des berühmten Komponisten. Lachenmann setzt sich an den Flügel und stimmt Klänge an, die wie geschaffen scheinen für ein Platzkonzert im Park und die hier doch deutlich irritieren. Der Komponist ist berühmt-berüchtigt dafür, Musik im Geräusch zu finden und Instrumenten alle möglichen Klänge abzuringen, nur nicht die, für die sie konstruiert wurden. Ausgerechnet dieser Klangtüftler also spielt nun vollgriffig einen zackigen Marsch mit so sextenseligen Melodien, dass sie sogar Florian Silbereisen die Schamesröte ins Gesicht treiben würden. „Marche fatale“ hat Lachenmann das Stück genannt, das er vor drei Jahren geschrieben hat.

Neue Musik statt neues iPhone: Schlangestehen vor dem Konzert von Helmut Lachenmann in Hitzacker. Quelle: Stefan Arndt

Derart schmissige Musik ist das Letzte, was man von diesem Mann erwarten würde: So gesehen passt der „Marche fatale“ wieder ins Werk eines Komponisten, der es immer auf das Unerwartete abgesehen hat. In erster Linie zeigt das Stück aber, dass der vermeintlich überernste Lachenmann viel Sinn für Humor hat: Man muss allerdings wohl erst über 80 werden, um sich solche unkomplizierten Scherze zu erlauben.

Die alten Wunden

Seit Langem wird Lachenmann als einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten verehrt, und doch hat er die Wunden nicht vergessen, die er sich auf dem Weg in diese etablierte Position zugefügt hat: Die Feindseligkeit, die ihm entgegenschlug, als die Honoratioren 1972 beim Festkonzert zum Hamburger Bach-Preis gehört hatten, was für einen Komponisten sie da eigentlich ausgezeichnet hatten; die Missachtung, die man dem jungen Tonsatzprofessor ab 1976 an der hannoverschen Musikhochschule spüren ließ – all das ist Lachenmann noch so lebendig in Erinnerung, dass er immer wieder davon erzählt.

Klar vor Augen steht im aber auch ein Moment, wie ihn wohl viele Komponisten seiner Generation erlebt haben: Lachenmann hat als Siebenjähriger am Volksempfänger zugehört, wie Joseph Goebbels nach der Schlacht von Stalingrad den Tod der deutschen Soldaten als Heldentat für das Vaterland verklärte – und die erhabene Stimmung anschließend mit Beethovens Fünfter beschworen wurde: „Ich wäre danach sofort für den Führer gestorben“, sagt er.

Vom Scheitern der Neuen Musik

Umso entschiedener wandte er sich später gegen die manipulative Wirkung von Musik, die die Nazis so intensiv genutzt hatten. Lachenmann wird Schüler von Luigi Nono, der einer der führenden Köpfe der Komponisten ist, die sich regelmäßig bei Ferienkursen in Darmstadt treffen. Der Ort wird so zum einflussreichsten Klanglabor der Nachkriegszeit: Musik soll nicht länger auf den Fundamenten von Harmonie, Rhythmus und Melodie gegründet sein, sondern auf neu geschaffenen eigenen Gesetzen wie mathematischen Formeln oder kalkulierten Zufällen. Doch für Lachenmann bedeuteten die neuen Regeln nur neue Zwänge, die die Musik ersticken. Anders als viele Kollegen, die sich stark in der Tradition von Nono oder Karlheinz Stockhausen sehen, sagt er heute deshalb: „ Darmstadt ist gescheitert.“

„Hören ist Beobachten“: Helmut Lachenmann beim Gesprächskonzert in Hitzacker. Quelle: Kay-Christian Heine/SMH

Sein eigener Weg zu neuen Werken ist nicht mehr bestimmt von großen politischen oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – seine Musik zielt nicht auf Massen, sondern auf den einzelnen Hörer. Hören allerdings sei etwas anderes als Zuhören, erklärt Lachenmann in Hitzacker. Er verstehe darunter eher Beobachtung: „Wenn man ein Musikstück hört, beobachtet man, was passiert – vor allem beobachtet man, was mit einem selbst passiert.“

Der Geist begabte Mensch

Der Feind eines solchen Erkenntnisprozesses aber seien Klänge, die man bereits kenne und erwarte. Lachenmann formuliert das so: „Schönheit ist die Verweigerung von Gewohnheit.“ Für einen Komponisten bedeute das, dass man immer wieder aus dem „Gefängnis ausbrechen“ müsse, das man sich mit seiner eigenen Musik gebaut habe. Entsprechend selbstironisch kann es auf sein eigenes Werk zurückblicken und etwa eine „heroische Phase“ ausmachen oder – mit Blick auf sein erfolgreichstes Werk, die Oper „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ – die Furcht, für die menschliche Stimme zu komponieren.

Gerade wegen der beständigen Suche nach Neuem gibt es aber doch ein verbindendes Element in Lachenmanns vielfältigen Arbeiten. Er selbst sieht sogar eine klare Funktion in seinen Werken, die über rein ästhetische Kategorien hinausgeht. Sie sorgen dafür, hofft Lachenmann, dass ein Hörer daran immer wieder „seine Antennen neu ausrichtet“. Dass er also ein Gespür für bisher Ungesagtes bekommt und offen bleibt für das Unerwartete. „Ein gutes Musikstück“, sagt er, „kann dabei helfen, sich zu erinnern, dass man ein geistbegabter Mensch ist.“

Von Stefan Arndt