Sommerliche Musiktage Hitzacker verzichten bei Konzerten auf Abstand

Hannover

Eigentlich waren die meisten Konzerte der Sommerlichen Musiktage in Hitzacker schon ausverkauft – nun gibt es neue, zusätzliche Tickets. „Die Inzidenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg liegt seit Wochen anhaltend bei Null bis wenig darüber“, sagt der hannoversche Intendant Oliver Wille, der intensiv dafür gekämpft hat, mehr Zuhörerinnen und Zuhörer in den Saal zu lassen als bisher vom Land zugelassen. Das hat nun Erfolg gehabt: In Hitzacker kann das Publikum nun ohne den zuletzt üblichen Abstand sitzen. Notwendig ist aber der Nachweis einer Impfung oder Genesung oder ein negativer Test.

Maisky, Schiff, Tetzlaff

Frische Karten verfügbar sind nun etwa für den Eröffnungsnachmittag am Sonnabend, 31. Juli, mit einem inszenierten Schubert-Konzert der Gruppe Nico and the Navigators. Am Abend spielen der Geiger Christian Tetzlaff und der Pianist Lars Vogt. Im weiteren Programm bis zum 8. August spielen unter anderem Cellist Mischa Maisky, Pianist András Schiff und Geigerin Antje Weithaas. Tickets gibt es im Internet auf reservix.de.

Von Stefan Arndt