Somuncu, Santos und Pfeilwerfen auf dem Rummelplatz: „Autokultur“ geht weiter

Hannover

Der Konzertersatz scheint zu gefallen. Die Reihe „ Autokultur“, bei der Zuschauer wie im Autokino Konzerte oder Comedyprogramme durch die Scheibe und über das Autoradio verfolgen, wird fortgesetzt.

Der Konzertveranstalter Hannover Concerts hat neue Veranstaltungen bekanntgegeben: Am Mittwoch, 3. Juni, tritt Nico Santos im Autodrom auf dem Schützenplatz auf, am Dienstag, 16. Juni, präsentiert der Zauberer und Moderator Desimo dort seine „Mix Show“. Der Kabarettist Serdar Somuncu hat für Mittwoch, 1. Juli, ein besonderes Programm angekündigt. Er will das „Gröhaz CARona Special“ auf die Bühne bringen. Die Punkrockband „ Montreal“ kommt am Donnerstag, 2. Juli, einen Tag später gibt Terry Hoax auf dem Parkplatz sein Zusatzkonzert.

Anzeige

Eine eher kuriose Veranstaltung ist für Mittwoch, 24. Juni, angekündigt. Dann gibt es auf dem Auokulturgelände am Schützenplatz die „ Hannover Drive In Darts Gala“ – Profis werfen Pfeile auf Scheiben, Menschen in Autos schauen dabei zu. Auf großen LCD-Wänden sollen die Zuschauer dann feststellen können, ob jemand ins Schwarze getroffen hat.

Weitere HAZ+ Artikel

Die weiteren Termine auf dem Schützenplatz

$Ick: Shore on board! – Do., 21.05.20, 20 Uhr

Alle Farben – Fr., 22.05.20, 210 Uhr

Revolverheld – Sa., 23.05.20, 20 Uhr

Revolverheld (Zusatzshow) – So., 24.05.20, 20 Uhr

Max Giesinger – Mo., 25.05.20, 20 Uhr

– Mo., 25.05.20, 20 Uhr Sido (Zusatzshow 2) – Mi., 27.05.20, 20 Uhr

Tim Bendzko – Do., 28.05.20, 20 Uhr

– Do., 28.05.20, 20 Uhr Michael Schulte – Fr., 29.05.20, 20 Uhr

– Fr., 29.05.20, 20 Uhr Glasperlenspiel DJ Set & Mousse T. DJ Set – Sa., 30.05.20, 20 Uhr

DJ Set – Sa., 30.05.20, 20 Uhr Maybebop – So., 31.05.20, 20 Uhr

Völkerball – Mo., 01.06.20, 20 Uhr

Die Pochers hier! - Der Live Podcast... Zugabe – Di., 02.06.20, 20 Uhr

Nico Santos – Mi., 03.06.20, 20 Uhr

– Mi., 03.06.20, 20 Uhr Gentleman – Do., 04.06.20, 20 Uhr

Revue: Nutten, Koks und frische Erdbeeren – Fr., 05.06.20, 20 Uhr

und frische Erdbeeren – Fr., 05.06.20, 20 Uhr Sasha – Sa., 06.06.20, 20 Uhr

Roncallis Drive In Show Live – So., 07.06.20, 20 Uhr

VIP Ticket - Autokultur - Die Pochers hier!, Mi., 10. 6. 20, 20 Uhr

Tickets gibt es unter anderem in den HAZ-Ticketshops.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt