Sonderförderung „Niedersachsen dreht auf“: Zehn Millionen Euro für Kulturschaffende

Niedersachsen will der Kulturszene des Landes einen Vitalisierungsschub geben. Unter dem Titel „ Niedersachsen dreht auf“ unterstützt das Ministerium für Wissenschaft und Kultur Künstlerinnen und Künstler, aber auch viele andere, die im Kulturbereich als Soloselbstständige tätig sind, mit einem Betrag von zehn Millionen Euro. Der Betrag stammt aus dem zweiten Nachtragshaushalt, mit dem die Folgen der Covid-19-Krise abgemildert werden sollen. „Wir wollen die Kulturszene in Niedersachsen wieder vitalisieren und einen Beitrag dazu leisten, neues kulturelles Leben in Niedersachsen zu ermöglichen“, sagte Björn Thümler, Niedersachsens Minister für Kultur und Wissenschaft.

Künstler spielen nur noch vor kleinem Publikum

Mit dem Programm reagiert das Ministerium auf Kulturschaffende, die beklagt hatten, infolge der Corona-Pandemie nur noch vor einer kleinen Anzahl von Zuschauern auftreten können. Die finanziellen Einbußen, die Künstler, aber auch Techniker und andere Mitwirkende dadurch erleiden, sollen durch das Förderprogramm ausgeglichen werden.

Die Förderanträge für „ Niedersachsen dreht auf“ können hier ab sofort gestellt werden.

Die Förderung der Künstler und Kulturschaffenden soll über die Veranstalter erfolgen. Die Kulturveranstalter müssen die Förderanträge stellen und ihre Vertragsentwürfe mit den Soloselbstständigen beifügen. Bei größeren Beträgen entscheidet dann eine Fachgruppe im Ministerium über die Förderung, kleinere Beträge sollen über die Landschaftsverbände und Landschaften vor Ort abgewickelt werden.

Stipendien für Schriftsteller, bildende Künstler und Komponisten

Auch Soloselbstständige, die im nichtöffentlichen Bereich tätig sind – etwa Hochzeitsfotografen oder Partymusiker –, sollen mit dem Programm finanziell gefördert werden. Für Solo-Selbstständige wie Schriftsteller, bildende Künstler oder Komponisten, die jenseits von Einzelveranstaltungen tätig sind, entwirft das Ministerium gerade ein Stipendienprogramm.

