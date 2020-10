Hannover

Die Schauspielerin war so glücklich, so beseelt von ihrem Erfolg, dass ihr der Ellenbogengruß, den ihr ihr Kollege nach der Premiere anbot, nicht reichte. Sie konnte nicht an sich halten und nahm ihren Kollegen beim Schlussapplaus in den Arm. Bussi, Bussi. So macht man das im Theater. Und eigentlich ist das ja auch eine schöne Geste. Nur eben nicht in Zeiten einer Pandemie.

Die Premiere dieser Produktion des freien Theaters war gut besucht. Zu gut besucht eigentlich. Die Zuschauer saßen eng beieinander, der Raum war niedrig, eine Lüftung war nicht auszumachen. Am Ende der Aufführung, die mehr als 70 Minuten dauerte, war zu spüren, wie die stickige Luft im Raum stand. Aerosol für alle! Die Zuschauer applaudierten, einige riefen „Bravo“, eine Schutzmaske trug niemand. „Bravo“-Rufe und ein volles Haus sind eigentlich eine schöne Sache. Nur eben nicht in Zeiten einer Pandemie.

Anzeige

Beim Besuch einer Ausstellung: Der Künstler – ohne Schutzmaske – kommt, wortreich seine Kunst erklärend dem Besucher näher und näher, je mehr der zurückweicht, umso dringlicher werden die Ausführungen des Künstlers und umso näher rückt er an den Besucher heran. Bei einer anderen Ausstellung erzählt die Galeristin, wie stolz sie auf ihre jüngste Künstlerentdeckung ist. In dem winzigen Galerieraum redet sie auf den Besucher ein – ohne Schutzmaske. Vor ein paar Wochen konnte sich ein Kurator nicht bremsen, dem Besucher die Hand zum Gruß entgegenzustrecken.

Die Sorglosigkeit der Kulturschaffenden

Wer in diesen Wochen in Künstler(innen)kreisen unterwegs ist, kann sich über die Sorglosigkeit mancher Kulturschaffender durchaus wundern. Einige verhalten sich so, als sei die Pandemie etwas, das sie nichts angeht, etwas, das kein Recht hat, dort zu sein, wo sie gerade sind. Manche Künstler und Kulturvermittler, so der Eindruck, halten sich und ihre Kunst für so stark, dass alles andere daneben klein und unwichtig wird. In gnadenloser Selbstüberschätzung glauben sie vielleicht, dass sie durch ihr künstlerisches Schaffen gegen Viren irgendwie imprägniert sind.

Die mangelnde Vorsicht ist vor allem im kleinen Kulturbetrieb zu spüren, dort, wo die Schaffenden seit jeher eine besondere Nähe zu ihrem Publikum gepflegt haben. In den großen Staatsbetrieben und großen Museen läuft der Betrieb mit der nötigen Vorsicht, dort funktionieren die Abstandsregelungen gut – jedenfalls in den Bereichen, die von den Zuschauern einsehbar sind.

Kumpelei in der Gruppe

Das mag auch mit dem Grad der Professionalisierung zu tun haben. In den großen Kulturinstitutionen erledigen die Mitarbeiter ihren Job so, wie er unter Coronabedingungen erledigt werden muss. Im kleinen Kulturbereich, der nur funktioniert, weil sich hier Menschen voller Idealismus mit Leidenschaft für ihre Kunst aufopfern, sieht das anders aus. Hier spielt Nähe zum Publikum eine besondere Rolle, hier gelten Leidenschaft und Hingabe viel. Und auch die Kumpelei in einer einigermaßen überschaubaren Gruppe ist hier so wichtig, dass sie niemand aufgeben mag.

Vielleicht ist man hier auch stärker auf seine Kunst fokussiert als anderswo. Im Mittelpunkt des Denkens, Fühlens und Handelns steht die eigene aktuelle Produktion, ihr gilt die gesamte Aufmerksamkeit. Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden da vor allem als Störung wahrgenommen. Der eigene kleine Betrieb muss irgendwie durch die Krise gebracht werden. Mit Krisen haben die meisten Akteure aus den freien Bereichen der Kultur einige Erfahrungen gemacht. Bisher galt: Es ist ja immer irgendwie gut gegangen. In Corona-Zeiten ist diese ansonsten recht sympathische Sorglosigkeit jedoch eine gefährliche Haltung.

Von Ronald Meyer-Arlt