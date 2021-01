Das Movimentos-Festival der Autostadt wird auch in diesem Jahr keinen internationalen Tanz nach Wolfsburg holen. „Wir gehen davon aus, dass auch das Jahr 2021 maßgeblich von der Pandemie geprägt sein wird“, sagt Autostadt-Sprecherin Anja Kress. „Deshalb sehen wir keine Möglichkeit, ein Festival wie Movimentos in 2021 zu veranstalten.“ Von 2003 bis 2018 waren bei Movimentos oft spektakuläre Produktionen in einem stillgelegten Kraftwerk auf dem VW-Gelände zu sehen. 2019 zog das Festival in abgespeckter Form in das neue Veranstaltungszentrum „Hafen 1“, 2020 wurden alle Veranstaltungen wegen Corona abgesagt.