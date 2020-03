Spectrum-Fotopreis für Südafrikanerin Zanele Muholi

Hannover

Die südafrikanische Fotografin Zanele Muholi wird im kommenden Jahr mit dem Spectrum-Preis für internationale Fotografie ausgezeichnet. Das teilte die Stiftung Niedersachsen am Mittwoch mit, die die Auszeichnung alle zwei Jahre vergibt. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und mit einer großen Ausstellung im Sprengel-Museum im März 2021 verbunden.

Der Künstlerin gelinge es, „klischeehafte Vorstellungen des Exotischen durch den Einsatz von ungewöhnlichen Accessoires und Frisuren auf die Spitze zu treiben“, heißt es in der Begründung der Preisjury. Zu den Juroren gehören neben Lavinia Francke, der Generalsekretärin der Stiftung Niedersachsen, und Inka Schube, Kuratorin am Sprengel-Museum, noch Tine Colstrup vom Louisiana Museum of Modern Art in Kopenhagen, Yilmaz Dziewior vom Kölner Museum Ludwig sowie Beral Madra vom BM Contemporary Art Center in Istanbul.

Inszenierte Selbstbehauptung

Zanele Muholi Quelle: Zanele Muholi

„Unterschwelliger Humor und tiefer Ernst finden in der Kraft der formalen Kompositionen zueinander“, so die Jurybegründung weiter: „Okkupierte Fremdzuschreibungen und inszenierte Selbstbehauptung erhalten auf diese Weise in den Aufnahmen von Zanele Muholi eine Wucht und Schönheit, die selten in der zeitgenössischen Fotografie zu finden sind.“

Muholi ist 1972 in Südafrika geboren. Sie wurde in Johannisburg zur Fotografin ausgebildet und hat anschließend Kunst in Toronto studiert. Sie engagiert sich mit ihren künstlerischen und politischen Aktivitäten gegen homophobe Gewalt in Südafrika und für die Rechte vor allem von schwarzen homosexuellen Frauen. Muholi, die seit 2013 Honorarprofessorin an der Hochschule für Künste in Bremen ist, beschreibt sich selbst als „visual activist“.

„Being: Katlego Mashiloane and Nosipho Lavuta“, Fotografie von Zalene Muholi von 2007. Quelle: Zanele Muholi

Der Spectrum-Preis erinnert an die gleichnamige Galerie, die von 1972 bis 1992 von Hannover Pionierarbeit für die Kunst der Fotografie leistete. Er wird seit 1994 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Sophie Calle, John Baldessari und Helen Levitt. Zuletzt ging die Auszeichnung 2019 an Fiona Tan.

Von Stefan Arndt