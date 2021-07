Hannover

Auf der Brücke tut sich was. Seit dem 1. Juli ist die Raschplatz-Hochstraße gesperrt. Das Festival Theaterformen, das vom 8. bis zum 18. Juli in Hannover stattfindet, will die Fahrbahn als Spielort nutzen. Ein „Stadtlabor zur Klimagerechtigkeit“ soll hier eingerichtet werden. Konzerte sind auf der Brücke geplant, Workshops und Ruhezonen, von denen aus die Besucher die Wolken betrachten können.

Seit der Sperrung der Raschplatz-Brücke ist es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Dass sich der Autoverkehr so lange staute, lag auch am Wetter – sagt Festivalchefin Anna Mülter. Wegen des Regens am ersten Tag der Sperrung habe man die neuen Fahrbahnmarkierungen nicht so schnell auf der Fahrbahn aufbauen können wie geplant. Nun aber sind die gelben Rechtsabbiegerpfeile aufgeklebt, die Autofahrer wissen, dass die Brücke gesperrt ist. Es sollte also, davon ist Anna Mülter überzeugt, in den kommenden Tagen nur wenige Staus geben.

„Viel positive Energie“

Mit Protesten gegen die Sperrung hat Festivalchefin Mülter durchaus gerechnet. „Dass sich die Leute beschweren, gehört dazu“, sagt sie. Aber sie sagt auch: „Ich mache das nicht, um die Stadt zu provozieren.“ Wichtig ist ihr, sich „mit der Kunst in die Stadt einzumischen“. Und sie betont, dass es nicht nur Kritik an der Straßensperrung gebe, sondern auch viele positive Kommentare: „Wir spüren wirklich viel positive Energie.“

Anna Mülter und Architekt Robin Höning, Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Das Kunst- und Architekturbüro Endboss aus Hannover hat den Spielort auf der Brücke entworfen. Auf der Fahrbahn ist jetzt schon eine portalartige Gerüstkonstruktion zu erkennen. Vor und hinter dem Portal werden Bühnen und Workshopbereiche eingerichtet. Der Boden besteht aus Holzplatten, die auch in Festzelten Verwendung finden. Rechts und links werden Ruhezonen eingerichtet.

Dort soll die britische Tanz- und Theaterschaffende Raquel Meseguer Zafe ihre Produktion „A Crashcourse in Cloudspotting“ präsentieren. In der Ankündigung heißt es dazu auf den Theaterformen-Seiten: „,A Crashcourse in Cloudspotting’ lädt Sie ein, sich dem subversiven Akt des Hinlegens hinzugeben. Hier geht es um öffentliches Ruhen und um mutige Taten, die oftmals unsichtbar bleiben. Das Stück ist teils Theater, teils Meditation über Ausruhen, Schwerkraft und zwischenmenschliche Verbindungen.“

Für Fragen rund um die Sperrung der Hochstraße hat das Festival jetzt eine Telefonhotline eingerichtet. Unter (05 11) 99 99 25 04 oder per E-Mail an stadtlabor@theaterformen.de soll es Antworten geben.

Von Ronald Meyer-Arlt