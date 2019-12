Hannover

Wie zuverlässig sind Erinnerungen? Und warum erwarten wir überhaupt, dass unsere Erinnerungen zuverlässig sind – ist denn der Irrtum nicht eine tief sitzende Erfahrung? Nadja Spiegelman jedenfalls, Tochter des Comiczeichners Art Spiegelman, ging von der zumindest relativen Zuverlässigkeit von Erinnerungen aus, als sie begann, ihre Mutter mit Mikrofon und Tonband zu befragen. Nach deren Leben, wichtigen Stationen, den Erinnerungen an die Kindheit, aber auch danach, warum sie ihre Tochter Nadja genau so, und nicht anders erzogen hat.

Familiengeheimnissen auf der Spur

Dabei entdeckt sie Familiengeheimnisse. Erlebnisse, über die zuvor nie gesprochen wurde, oder die geschönt wurden, erkennt Verletzungen, die ihrer Mutter zugefügt wurden, und die auch bei ihr, Nadja, noch weiterleben. Doch damit nicht genug. Nach ihrer Mutter Francoise Mouly, die als Art Editor bei der Zeitschrift „The New Yorker“ arbeitete, befragt sie auch ihre Großmutter. Einfach, um einigen unscharfen Erinnerungen ihrer Mutter mehr Genauigkeit zu geben und um mehr über die tiefsitzenden Verletzungen erzählt zu bekommen, über deren Wieso und Warum. Das Ergebnis hält sie für die Nachwelt in einem Buch fest, dem Nadja Spiegelman ein Zitat des französischen Poeten und Philosophen Paul Valéry voranstellt: „Das Gedächtnis würde uns nichts nützen, wenn es streng treu wäre“.

Kein Funken Empathie

Die Großmutter erinnert sich an dieselben Situationen ganz anders als ihre Mutter. Dabei geht es nicht um Kleinigkeiten, es geht um Hochzeit und Scheidung, um Abtreibungen und um Verbote, um Inzest und immer wieder um Selbstverwirklichung, um das Erwachsenwerden. Selten aber geht es um Zuneigung und Liebe, um ernsthaftes Interesse an dem Anderen. Die Großmutter Josée zeigt nicht mal einen Funken Empathie für ihre wohl nie gewollte Tochter Françoise, das Produkt eines Versehens.

Aber wie lässt sich all das nun auf die Bühne bringen, dramatisieren? Das Schauspiel Hannover ist vorgeprescht und hat mit seiner Uraufführung in einer Fassung von Alice Buddeberg und Johanna Vater den Versuch unternommen, aus 390 Buchseiten Theater werden zu lassen. Ein tief nach hinten fluchtender Bühnenkasten ( Cora Saller) ist im Ballhof zum Gesprächsraum der drei Frauen geworden. Aufnahmegeräte, Tonbänder, Kassettenrecorder, ein Schallplattenspieler, eine Reihe von Mikrofonen und drei große Requisitenkästen bestimmen den kargen, hohen Raum.

Neue Konstellationen der Verschwörung

Knappe zwei Stunden reden die drei Frauen über die Vergangenheit. Immer wieder gibt es zwischen den dreien neue Konstellationen der Verschwörung, des Erzählens von Geschichten, die schön und schwärmerisch klingen, aber nicht stimmen können. In allem scheint Nadja unterzugehen, auch wenn sie alle Energie aufbringt, um nicht in Emotionen zu ertrinken. Sie, streckenweise leider blässlich gespielt von Amelle Schwerk, erklärt immer mal wieder – an das Publikum gerichtet –, was gerade passiert. Mutter und Großmutter binden das Publikum ebenfalls ein, das damit zum Geschworenentribunal wird, das überzeugt werden soll. Irene Kugler als Josée und Anja Herden als Françoise beherrschen die ganze Klaviatur von Emotionen, auch im nervösen Spiel der Finger oder dem Sicherheit gebenden oder Unsicherheit überspielenden Streichen und Ordnen der Haare.

Ein vages Happy End

Alle drei wechseln immer mal wieder die Kleidung (Kostüme: Martina Küster), beginnen in Arbeitskleidung, im grauen Overall, setzen Perücken auf und springen damit in der Erzählzeit. Zum Schluss, nach allen Auseinandersetzungen, finden sie – es ist ein vages Happy End – wieder zusammen. Nun in elegant changierender, nur so dahinfließender Kleidung, die sie zu Drillingen werden lässt.

Sie haben sich im Gespräch angenähert, sind erneut in freundlichster Hassliebe einander zugeneigt. Regisseurin Buddeberg hat eine moderne Odyssee inszeniert, hat Geschichten und Geschichtchen so verwoben, dass es ein kaum noch zu entwirrendes Geschichtsgeflecht gibt, das dadurch aber auch eine neue Festigkeit erhält. Buddeberg schafft es in ihrer Odyssee-Inszenierung, zwischen den Untiefen zu navigieren, auch wenn so manches mal sehr flach zu werden droht. Aufbrausender Applaus.

