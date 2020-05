Hannover

Kein Ballett, keine Oper, kein Schauspiel für den Rest der Spielzeit: Die Absage der Vorstellungen kommt nicht überraschend. Erstaunlich ist die Form, in der es passiert. Statt klarer Ansagen gibt es nur sonderbar verklausulierte und verspätete Absagen: Während die Staatstheater anderer Bundesländer schon vor Wochen den Spielbetrieb offiziell eingestellt haben, weicht man in Niedersachsen einer solchen Entscheidung immer weiter aus.

Das Theater in Hannover musste nun einen Tag nach Ende des bisherigen Vorstellungsverbots auf eigene Faust ankündigen, den Kartenverkauf einzustellen. Auf eine Anweisung des Landes konnte sich der Landesbetrieb dabei nicht berufen. Kulturminister Thümler hat im Gegenteil in der vergangenen Woche sogar ein Wiederanfahren von Vorstellungen ab 11. Mai in Aussicht gestellt. Doch davon ist bei den Plänen der Landesregierung am Montag schon nicht mehr die Rede: Hat man bei den Überlegungen zum „neuen Alltag in Niedersachsen“ Oper und Schauspiel einfach vergessen?

Vielleicht steckt ja sogar guter Wille hinter all dem Wirrwarr. Die Vorstellung, die Theater könnten mit Monologen und Kammermusik schon in den kommenden Wochen wieder Lebenszeichen senden, ist ja charmant. Der dringendste Wunsch der Theatermacher aber ist der nach Klarheit und Planungssicherheit. In Niedersachsen ist man davon gerade weit entfernt.

