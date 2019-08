Hannover

Es sollte ein Science-Fiction-Stoff sein. Zusammen mit der Dramaturgin Johanna Vater und Sonja Anders, der neuen Intendantin des Schauspiels Hannover, hat die Regisseurin Laura Linnenbaum nach einem Stoff gesucht, der die Zukunft zum Thema hat. Bei Philip K. Dick sind sie fündig geworden. Beim wem auch sonst?

Philip K. Dick ist der Altmeister der Science-Fiction, seine Erzählungen und Romane waren die Vorlagen für Filme wie „ Blade Runner“, „Minority Report“ oder „Total Recall“. Er war ein Viel- und ein Schnellschreiber, manchmal schaffte er 60 Seiten am Tag. Ein großer Stilist war er nicht, kein Sprachakrobat, auch kein feinnerviger Figurenerfinder, aber eben ein starker Geschichtenerzähler. Eine seiner starken Geschichten ist die Eröffnungsinszenierung am Schauspielhaus. Mit „Zeit aus den Fugen“ beginnt dort am Freitag, 13. September, die erste Spielzeit in der Intendanz von Sonja Anders.

„Das krasse Vertrauen“

Sonja Anders hat sich schon früh dafür entschieden, dass Laura Linnenbaum, Jahrgang 1986, die Eröffnungsinszenierung übernehmen soll. Als Hannovers neue Intendantin noch Chefdramaturgin am Deutschen Theater in Berlin war, hat sie sich Linnenbaums Version von Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ in Bonn angesehen. Und dann hat sich Anders noch fünf weitere Arbeiten der Regisseurin angeschaut. „Das Schöne ist, dass sie jetzt ganz genau weiß, wie ich arbeite“, sagt Laura Linnenbaum und freut sich über das „krasse Vertrauen“, das Sonja Anders ihr entgegenbringt. Und die Verantwortung, die solche eine Intendanzeröffnungspremiere mit sich bringt? „Das ist ein interessanter Druck, der auf einem lastet“, sagt Linnenbaum.

Die Regisseurin ist recht gefragt im Theaterbetrieb. Sie hat in Düsseldorf und Chemnitz, in Dresden und Göttingen, in Kassel, Osnabrück und Frankfurt inszeniert. In den vergangenen vier Jahren gab es für sie keinen Ort, an dem sie sesshaft war. Das soll sich nun aber ändern. Im September wird sie nach Hannover ziehen. Die nächsten Inszenierungen sind auch schon geplant. Sie wird in Münster, Berlin, Dresden und Düsseldorf inszenieren. Da liegt Hannover strategisch recht günstig. Und eine weitere Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Hannover ist auch geplant. In der kommenden Spielzeit wird sie hier zwei Stücke auf die Bühne bringen.

Laura Linnebaum Quelle: Katrin Kutter

Alles ist Kulisse

Wenn man sich die Bilder und Videos ihrer vergangenen Inszenierungen anschaut, fällt eine gewisse Theatralität ihrer Arbeiten auf. Linnenbaum scheint das Spiel mit grellen Farben, ausgefallenen Kostümen und Masken zu schätzen. Auch in ihrer Inszenierung von „Zeit aus den Fugen“ will sie mit „theatralen Bildern“ arbeiten. Das könnte hier auch gut passen, denn in dem Roman geht es – wie oft bei Philip K. Dick – darum, dass die Wirklichkeit nicht wirklich, sondern nur gespielt ist. Alles ist Kulisse. Ragle Gumm, der Held der Geschichte, lebt in einer amerikanische Kleinstadt in den fünfziger Jahren. Aber irgendwann entdeckt er einen Riss in der Wirklichkeit, der immer größer wird. Später erfährt man, wozu seine Fähigkeit, das tägliche Rätsel in der Zeitung so bravourös zu lösen, eigentlich gut ist.

Laura Linnenbaum findet, dass die Geschichte viel mit uns zu tun hat. Es geht um eine vorgebliche heile Welt, um Rückzugsgedanken, um die Sehnsucht nach einer Vergangenheit, in der angeblich alles in Ordnung war. Davon will sie dem Publikum erzählen – und davon, dass die Haltung, die Philip K. Dick in seinem Roman beschreibt, einiges mit unserer Zeit zu tun hat.

Anders denken, anders kommunizieren

Laura Linnenbaum will mit ihrem Theater die Zuschauer berühren. Dass das überhaupt möglich ist, macht für sie den Reiz dieser Kunstform aus. „Das ist doch das Großartige am Theater, dass sich alle in einem Raum über eine Sache Gedanken machen“, sagt sie. Im Theater könne man gemeinsam „das Unmögliche denken“. Und hier scheint auch eine gesellschaftliche Utopie auf. „Im Theater“, sagt sie, „sind wir in der Lage, anders zu denken und anders zu kommunizieren.“ Ihre Rolle als Regisseurin sei dabei, „das Spielfeld abzustecken“. Sie weiß, was warum erzählt werden soll. Wie die Schauspieler das im einzelnen umsetzen, wird im Dialog geklärt. „Natürlich schätze ich flache Hierarchien“, sagt Laura Linnenbaum.

Der Start am Schauspiel Hannover hat ihr bisher sehr gefallen. Sie schätzt die „offene, warme und herzliche Atmosphäre“ im Haus. Intendantin Sonja Anders, sagt Linnenbaum, strebe ein „konkurrenzbefreites Theater“ an. Und das scheint schon jetzt spürbar zu sein.

Andererseits arbeitet hier ein ganz neues Ensemble, das sich erst noch finden muss. Regisseurin Linnenbaum beschreibt den Zustand so: „Wie fahren schon auf der Schnellstraße, während wir sie noch bauen.“

Premiere von „Zeit aus den Fugen“ ist am Freitag, 13. September um 19.30 Uhr im Schauspielhaus. Es gibt noch einige Restkarten. Am Sonnabend, 31. August, laden Schauspiel und Oper zu einem großen Eröffnungsfest im Innenhof des Schauspiels ein. Beginn: ist um 15.30 Uhr; der Eintritt ist frei.

Von Ronald Meyer-Arlt