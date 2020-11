Hannover

Das Thema klingt, als sei dies die Ausstellung zur Stunde. Wie sollen wir überleben? Doch Carina Plath hat die Idee dazu schon vor Corona gehabt. Jetzt aber hat ihre Ausstellung eine Aktualität gewonnen, die sich die Kuratorin anfangs nicht hätte vorstellen können. Zudem ist die Schau ebenfalls von den Folgen der Pandemie betroffen. Denn sie ist zwar installiert. Besuchen aber kann das Publikum sie erst im Dezember, vorausgesetzt, die Infektionszahlen gehen zurück.

Corona ist indes nicht das Thema der sehenswerten Ausstellung. Die Fragilität und Verwundbarkeit des Menschen aber schon. Genauso wie seine Kraft und Stärke, Verletzungen zu ertragen und Gefährdungen zu überwinden. Dreizehn internationale Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Generationen begeben sich angesichts erlebter oder vorgestellter Katastrophen im hannoverschen Sprengel-Museum in den Überlebenskampf.

Radikaler Perspektivwechsel

Dabei ist der Mut, sich zu erinnern, nichts zu vergessen und zu verdrängen, eine gute Strategie, um neuen bösen Anfängen zu wehren. Bei Eintritt in die große Ausstellungshalle treffen wir auf eine judensterngelbe Decke von Gustav Metzger (1926–2017), der als Kind den Holocaust überlebte. Um zu sehen, was sie birgt, müssen wir uns auf den Boden begeben. Unter ihr entdecken wir ein erschütterndes Foto aus dem März 1938. Die deutsche Wehrmacht war in jenem Jahr in Wien einmarschiert, und die Nazis zwangen, feixend und johlend, die Juden auf die Knie, um mit Bürsten die Bürgersteige der Stadt zu reinigen.

„How to Survive“: Kunst als Überlebensstrategie. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Metzger stammt ebenfalls ein auf dem Kopf stehender Baum. Er ist nicht nur eine schöne Skulptur, sondern auch ein beeindruckend ambivalentes Symbol. Einerseits für eine Welt, die aus den Fugen ist und in der nichts mehr stimmt, andererseits für einen radikalen Perspektivwechsel, der die Dinge vielleicht zum Besseren wendet.

Als der Tod aus dem Himmel fiel

Eine solche Sichtänderung mahnt auch der Text des jungen Amerikaners David Horvitz (geb. 1983) an, den er auf die Museumswand hinter Metzgers Baum hat schreiben lassen. Mit Kohle, die ihm in diesem Jahr die verheerenden Waldbrände nahe seines Wohnsitzes in Kalifornien beschert haben.

Eine unfassbare Katastrophe erlebte Shusaku Arakawa (1936–2010), als der Tod aus dem Himmel auf die Stadt Hiroshima fiel. Mit seiner Partnerin Madeline Gins (1941–2010) träumt er in gemeinsamen Werken davon, das Sterben durch eine sinnreiche Architektur und Lebensweise auf Distanz zu halten. Sein gemaltes „Porträt der Elektrizität“ (1968), deren Magnetismus und bipolaren Charakter er betont, verschafft ihm Trost in existenziellen Krisen.

Letzte Bootsfahrten in die Nacht

Auch anzusehen, was einem Angst macht, und sich dem Unheil zu stellen, ist eine gute Überlebensstrategie. Manchmal allerdings nur auf Zeit. So hat Alina Szapocznikow (1926–1973) als überzeugte Feministin mit Witz und Ironie erfolgreich gegen phallische Unterdrückung gekämpft – und mit großer Tapferkeit gegen ihren 1969 diagnostizierten Brustkrebs. Sie hat ihn verflucht und angefleht, in Zeichnungen und Plastiken festgehalten, aber schließlich ließ er sich doch nicht exorzieren.

Auch das Leben Mike Kelleys (geb. 1954) galt dem Versuch, den Gespenstern seiner Kindheit Herr zu werden. Sie in Installationen zu bannen, deren Personal aus den Bären und Puppen bestand, die allen Kindern seit jeher Tröster und Beistand sind. Am Ende hat es nichts genutzt. 2012 hat er seinem Leben ein Ende gesetzt.

Jenen Unglücklichen, die die Last des Lebens nicht mehr tragen konnten und nicht wussten, wie sie überleben sollten, hat Valérie Favre (geb. 1959) ein Denkmal gesetzt. Ihre Aquarelle zeigen viele Arten, aus dem Leben zu scheiden. Ihre Protagonisten und Protagonistinnen stammen aus der Kunst, der Philosophie, der Schriftstellerei, der Politik. Die nobelsten unter ihnen führt sie wie einst Charon ins Reich der Toten. In Booten, die unter einem leuchtenden Sternenhimmel mit ihr in die Nacht fahren.

Bis zum 28. Februar 2021 im Sprengel-Museum; vorläufig im Netz mit Infos, Videos und Live-Talks unter . Ein Katalog ist in Vorbereitung.

Von Michael Stoeber