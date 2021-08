Hannover

Der Müllcontainer ist kein Müllcontainer. Die Steine, die in ihm liegen, sind keine Steine. Der Müllcontainer ist aus Sperrholz, die Steine sind aus Styropor. Aber alles ist täuschend echt nachgebildet. Sogar die Schweißnähte eines normalen Müllcontainers sind auf der Müllcontainerattrappe, die Franz Burkhardt erschaffen hat, zu sehen. Und der Schmutz wurde fein mit dem Pinsel aufgetragen.

Der Kunstcontainer, der jetzt in der großen Einblickshalle des Sprengel-Museums zu sehen ist, hat dort auch schon zu einer Art von Beuys-Moment geführt. Wie bei der Fettecke von Joseph Beuys, die 1986 von einem Hausmeister der Düsseldorfer Kunstakademie entfernt wurde, weil der nicht erkannt hatte, dass es sich dabei um ein Kunstwerk handelte, haben Reinigungskräfte des Sprengel-Museums den Kunstcharakter des Müllcontainers nicht ausreichend berücksichtigt und kurzerhand den Inhalt eines Staubsaugers in ihm entsorgt.

Leichtgewicht: Der Künstler Franz Burkhardt mit einem nachgebauten Waschbecken. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Das ist aber zum einen gar nicht weiter schlimm, denn das Kunstwerk ist ja noch da. Zum anderen spricht das für die Kunst von Franz Burkhardt, denn der legt es auf eine möglichst detailgetreue Nachbildung an. Im Sprengel-Museum hat er (s)ein Künstleratelier installiert: ein gedrungenes Backsteingebäude, daneben eine Garage. Man darf das Atelier betreten, findet dort einen antiken Heizkörper, der nach schwerem Gusseisen aussieht, aber aus Styropor gefertigt wurde. Auch das Waschbecken, das aussieht, als hätte ein Künstler hier schon Hunderte Pinsel ausgewaschen, ist ganz leicht und nachgemacht.

Künstlerbuch im Wallstein Verlag Als Band 76 in der Reihe „Kunst der Gegenwart aus Niedersachsen“ ist jetzt „Peutêtrismus – Franz Burkhardt“ im Wallstein Verlag (84 Seiten, 19,80 Euro) mit Texten von Michael Kumpfmüller, Guido Magnaguagno, Annett Reckert und anderen erschienen. Die Reihe wird von der Stiftung Niedersachsen herausgegeben. Ulrich Krempel, früherer Direktor des Sprengel-Museums, gehört zum Redaktionsteam der Reihe.

Am Arbeitsplatz des Künstlers kleben Zeichnungen – Akte, Studien und Textarbeiten – an der Wand. Das sind keine Fälschungen, die Bilder sind auch von Franz Burkhardt. Der Künstler war zuerst als Zeichner tätig. Seine nachgebauten Fassaden waren am Anfang vor allem Präsentationsflächen für seine Zeichnungen. Später haben sie sich in den Vordergrund gedrängt und verselbstständigt.

Die Patina wird gefeiert

Und nun steht Burkhardt in einer Reihe mit Kunstraumgestaltern wie Kurt Schwitters, Gregor Schneider, Ilya und Emilia Kabakov oder auch dem hannoverschen Künstler Dirk Dietrich Hennig. Burkhardts Künstleratelier, das zu verkaufen zu sein scheint („Atelier à vendre“ lautet der Titel der Ausstellung), bietet in seinem Gilb, seiner Schmuddelig- und Räudigkeit nicht nur einen trostlosen Anblick. Das Gebäude, das die Patina feiert, hat auch einen merkwürdig warmen Unterstrom. Obgleich das ein heruntergekommener Unort ist, ist eine gewisse Heimeligkeit zu spüren. Sehr interessant. Und schön. Man möchte ein Theaterstück hier inszeniert sehen – vielleicht mit Texten von Thomas Bernhard.

Nicht echt: Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Der Ausstellungsraum Einblickshalle, der dem Museum auch die Chance böte, Kunst pandemiekonform in den Außenraum hinauszutragen (oder auch ein kunstfernes Publikum zu erreichen, das den Museumsbesuch scheut), wird leider nicht richtig als Ausstellungsort für die Stadt genutzt. Von außen sind bisher noch keinerlei Informationen über das, was im Innenraum zu sehen ist, zu erkennen, und die Zeichnungen von Franz Burkhardt sind so angebracht, dass man sie von außen kaum erkennen kann. Was ein bisschen schade ist.

Von Ronald Meyer-Arlt