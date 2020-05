Hannover

Ruhige Momente sind in Zeiten einer Pandemie nichts Besonderes, viele Menschen hatten in den vergangenen Wochen reichlich Gelegenheit, ihre eigenen Wohnräume eingehend zu studieren. Aber langsam öffnet sich das (Kultur-)Leben. Wie andere Kunsthäuser ist auch das Sprengel-Museum wieder geöffnet. Sieben Wochen war das Haus geschlossen, Reinhard Spieler, der Direktor, schätzt, dass in der Jahresbilanz am Ende etwa 20.000 bis 25.000 Besucher fehlen werden. Jetzt rechnet er mit einem „eher verhaltenen“ Besucherandrang. „Die Menschen sind vorsichtig geworden“, sagt Spieler.

Während der Schließung des Hauses haben die Kuratoren versucht, die Kunst weiterhin zugänglich zu machen. Mit selbst gedrehten Smartphonefilmchen, den „Sprengel-Quarantäne-Clips“, haben die Museumsmitarbeiter einzelne Werke der Sammlung vorgestellt. Das Format kam an, in den sozialen Netzwerken wurde ein deutlicher Anstieg der Zugriffszahlen verzeichnet. An den Videogrüßen aus dem Museum will man festhalten. Unter dem Titel „Sprengel-Clips“ soll einmal in der Woche ein Kunstwerk vorgestellt werden.

Aus dem Bauch des Museums

Übertreiben will man es mit den virtuellen Museumsbesuchen aber auch nicht. „Im Zentrum steht ohne Wenn und Aber das Erlebnis mit dem Original“, sagt Museumschef Spieler.

Und dazu haben die Besucher jetzt ja wieder Gelegenheit. Zur Wiedereröffnung wurde die laufende Ausstellung von Mika Rottenberg, der neuen Trägerin des Kurt-Schwitters-Preises, um eine Woche bis zum 17. Mai verlängert. Und eine ganz neue Ausstellung ist auch zu sehen: „Ruhige Momente – Interieurs und Stillleben aus der grafischen Sammlung“. Die Ausstellung wurde nicht im Hinblick auf die aktuelle Situation entwickelt. Den Plan dafür gab es bereits im vergangenen Jahr. Zu sehen sind 150 Arbeiten in zwei Räumen in der grafischen Sammlung tief im Bauch des Museums.

21 Bilder vom Duschen

Manche Arbeiten spielen mit dem, was hinter Türen und Fenstern verborgen ist. „In my Room“ von Friedrich Kunath präsentiert eine klare Schlüssellochperspektive. Unklar ist dabei allerdings, ob es drinnen oder draußen so verheißungsvoll leuchtet. Immerhin, es leuchtet, es ist ein Reiz da, ein Versprechen. Bei anderen Arbeiten steht eher das Gefühl von häuslicher Langeweile im Zentrum. Von Bertrand Lavier ist ein Feuerlöscher zu sehen, von Carl Fredrik Reuterswärd ein in sich verknoteter Bleistift, von Tony Cragg eine Farbpalette. Stillstand allerorten.

Und was macht man zu Hause so? Man sitzt herum und langweilt sich. Sehr schön eingefangen hat das Siegfried Neuenhausen in seinem Bild „Sitzlandschaft mit Witwe und Kindern“. Andere schauen sich eine Steckdose ( Franz Belting) oder den Papierkorb ( Uwe Pfeifer) an. Oder man stellt sich unter die Dusche. Davon erzählen die 21 Blätter der Dusch-Serie von Ilja Kabakow.

Aus der Folge „The Shower“ von Ilja Kabakow. Quelle: Sprengel Museum Hannover, Leihgabe Fritz Behrens Stiftung

Ein anderes wichtiges Thema bei häuslicher Quarantäne ist das Essen. Daran erinnern Bilder von vakuumverpackten Schinkenscheiben von Timm Ulrichs und eine der Konservendosen von Andy Warhol.

Kein Aufbegehren

Warten, Langeweile, Stillstand und häusliche Ödnis sind keine ganz einfachen Themen für eine Ausstellung. Vieles ruht hier in sich selbst, nirgends ein Aufbruch, kein Aufbegehren. Selbst wenn doch einmal etwas zu passieren scheint – wie auf Richard Hamiltons „Just what is it that makes today's homes so different?“ läuft die Bewegung ins Leere.

Mit einigen blauen Wänden, auf denen vornehmlich blaue Arbeiten (von Rupprecht Geiger und anderen) zu sehen sind, hat man versucht, ein Sehnsuchtselement in die Ausstellung zu bekommen. Es ist eine schöne Öffnung Richtung Unendlichkeit.

Von Ronald Meyer-Arlt