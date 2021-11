Hannover

Superlative, wohin man sich wendet. Die von Stefan Gronert und Benedikt Fahrnschon kuratierte Schau „True Pictures?“ präsentiert im Sprengel-Museum die größte Übersichtsausstellung weltweit, die es zum Thema „Zeitgenössische Fotografie aus Kanada und den USA“ bisher gegeben hat. Mit 339 Bildern, Leihgaben und Werken aus der Sammlung, entfaltet sie sich auf etwa 2000 Quadratmetern. Die Werke konzentrieren sich auf die Jahre von 1980 bis heute und stammen von drei Generationen von Künstlerinnen und Künstlern.

Frage nach Wahrheit der Fotografie ist aktueller denn je

In die Anzahl der Werke sind die Exponate nicht eingerechnet, die zur gleichen Zeit in kooperierenden Schauen im Kunstmuseum Wolfsburg und im Museum für Photographie Braunschweig gezeigt werden – ebenfalls unter dem identischen Obertitel „True Pictures?“. Damit wird in allen drei Häusern die Frage nach der Wahrheit der Fotografie gestellt. Sie ist nicht neu, aber heute aktueller denn je. Schließlich haben sich die Möglichkeiten zur Fälschung von Bildern mit den digitalen Mitteln vervielfacht. Fakt und Fake zu unterscheiden ist oft unmöglich.

Aber geht es darum überhaupt? Wenn ein Fotograf wie der 1951 geborene Allan Sekula in der Ausstellung dokumentarische Bilder präsentiert, ist es erst das Wissen um ihren Kontext, das uns ihre tiefere Wahrheit enthüllt. Arbeiter und Angestellte, die in seinen Aufnahmen dieselbe Treppe zu ihrer Arbeit hochgehen, scheinen auf einer gemeinsamen Ebene zu agieren. Und doch ist das Aufstiegsversprechen in der Firma für sie fundamental unterschiedlich. Die Gleichheit zwischen ihnen, die die Bilder suggerieren, ist nicht wahr. Der Künstler weiß das genau, und er macht es für uns deutlich.

Inszenierungen, Fiktionen und Kopfgeburten

Andere Aufnahmen zeigen uns Inszenierungen, Fiktionen und Kopfgeburten. Zum Beispiel die Fotografie, mit der das Sprengel-Museum auf Plakaten für seine Ausstellung wirbt. Ein Werk der jungen, 1989 in Berkeley geborenen Martine Gutierrez. Es zeigt die Künstlerin (die sich in einem Akt der Transsexualität zur Frau gemacht hat) im Selbstporträt. Nackt umarmt sie am Rande eines Pools eine männliche Schaufensterpuppe. Die Frau agiert wie ein Mann. Er wird zum Objekt ihrer Lust und der Betrachter zum Zeugen ihrer Dominanz.

In ähnlicher Weise agiert die schwarze Künstlerin Ayana V. Jackson, Jahrgang 1977, in ihren Bildern. Auch sie macht sich wie Gutierrez zu ihrer eigenen Protagonistin. In „Dictatorship (Guerilla)“ spielt sie mit dem Klischee eines männlichen, in Besitz nehmenden, kolonialen Blicks, den sie eindrucksvoll dekonstruiert. Sie sitzt nackt im Dschungel, nur um Kopf und Hals trägt sie ein rotes, militantes Tuch. Zwischen ihren geöffneten Beinen ruht ein Gewehr. Die Waffe einer Kriegerin und zugleich ein phallisches Symbol, das sie sich angeeignet hat.

Mehr Frauen als Männer stellen ihre Fotografien aus

Die Künstlerinnen liegen im Verhältnis von 19 zu 17 in der Ausstellung leicht vor den Künstlern. Zu den Männern gehört der New Yorker Gregory Crewdson, ein begnadeter Inszenator. Während der Amtszeit von Stephan Berg als Direktor hatte er eine Einzelausstellung im Kunstverein Hannover, wo man sah, mit welch großem filmischem Aufwand er seine Bilder einrichtet. Immer geht es in seinen perfekt inszenierten Werken ohne Titel um den Einbruch eines seltsam Unerklärlichen und Unheimlichen in eine scheinbar vertraute und alltägliche Situation. So bei der jungen Frau, die wie angewurzelt in einer winterlichen Kleinstadt steht und sich nicht mehr rührt, als sei sie im katatonischen Stupor.

Die Werke der spektakulären Ausstellung zeigen in exemplarischer Weise, wie sich seit den Achtzigerjahren ein Wandel in der Geschichte der künstlerischen Fotografie vollzogen hat, weg von der dokumentarischen hin zur inszenierten Fotografie. Der Wahrheit indes kommen die Bilder immer dann am nächsten, wenn sie Gültiges über den Menschen formulieren.

Bis zum 13. Februar 2022. Katalog: 340 Seiten, 39 Euro.

