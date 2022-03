Hannover

Von den drei Künstlern, die diese Ausstellung im Sprengel-Museum erstmalig zusammenführt, hat einer ein Werk geschaffen, das zu den bekanntesten der Gegenwart gehört. Der Name seines Schöpfers dürfte indes nur wenigen bekannt sein. Es handelt sich um die Skulptur eines Revolvers mit verknotetem Lauf, die der schwedische Künstler Carl Fredrik Reuterswärd 1980 zu Ehren seines ermordeten Freundes John Lennon schuf.

Anfangs stand sie im New Yorker Central Park, wurde aber 1988 vor dem Gebäude der UNO aufgestellt. Als weltweites Symbol für Frieden und Gewaltlosigkeit. Gerade heute wünschte man sich, der Krieg in der Ukraine ließe sich ebenso einfach beenden, wie der Künstler in seinem Werk der Waffe ihre Feuerkraft genommen hat.

Eine Schau, vier Kuratoren

Die berühmte Skulptur findet sich in Form eines Gemälde mit dem Titel „Non Violence“ (1985) auch in der Sprengel-Schau und sorgt beim Publikum für Wiedererkennung. Andere Werke des Künstlers dagegen sind weniger bekannt, vor allem wenn sie aus seiner in Genf ansässigen Stiftung kommen und nicht aus den umfangreichen Konvoluten, die Carl Fredrik Reuterswärd (1934-2016) noch zu Lebzeiten dem Sprengel-Museum geschenkt hat.

Neu an der sehenswerten, von gleich vier Kuratorinnen und Kuratoren betreuten Ausstellung ist die erstmalige Zusammenführung seiner Werke mit denen seines Freundes Öyvind Fahlström (1928-1976) und des von beiden Künstlern bewunderten Marcel Duchamp (1887-1669). Insgesamt sind etwa 160 Exponate zu besichtigen, darunter Videos, Skulpturen und Gemälde, aber auch Bücher, Gedichte und Dokumente. Viele von ihnen bedeutende Leihgaben aus Privatbesitz, renommierten Sammlungen und Museen.

Ein inspirierender Geist

Obwohl das Werk „Non Violence“ von hohem moralischen Wert ist, hat es etwas Leichtes und Spielerisches. Das ist überhaupt der bestimmende Charakter dieser sehenswerten Ausstellung, die anzuschauen viel Spaß macht und die zugleich zum Nachdenken anregt. Das liegt ganz wesentlich an den Arbeiten von Marcel Duchamp, der als inspirierender Geist und Fixstern dieser Schau zu gelten hat, die mit einem Hauptwerk von ihm eröffnet.

Rätselhaftes Schlüsselwerk: „Das große Glas“ von Marcel Duchamp im Sprengel-Museum. Quelle: Rainer Dröse

„Das große Glas“ (1915-1923) ist aus Stockholm nach Hannover gekommen. In den Fünfzigerjahren als Replik im Auftrag des Moderna Museet entstanden und von Duchamp signiert, lädt das Glas-Bild bis heute Interpreten zu Deutungen ein. Wahrscheinlich, weil es in ihm in rätselhafter Weise um die schwierigen Beziehungen zwischen Mann und Frau geht, die zu allen Zeiten Konjunktur haben. Und von denen, ihm gleich gegenüber, auch die Skulptur aus Marmor und Eisen mit dem Titel „Shall we dance“ von Reuterswärd Zeugnis ablegt.

Wiederholung ist Trumpf

Überhaupt gibt Duchamp in den verschiedenen Abteilungen der Ausstellung den Ton an und das Thema vor. Immer profitieren dabei das Spielerische, Wortwitzige und Ironische der Werke von Reuterswärd und Fahlström von ihm. In seinem Manifest zur konkreten Poesie bezieht sich Fahlström indirekt auf die Readymades von Duchamp und Reuterswärd, ganz direkt auf sie in einem Text, den er aus gefundenen Werbeanzeigen und Inseraten montiert hat.

Auch der Vorstellung, dass Maß und Messen einer einheitlichen Form und Regel zu folgen haben, hat Duchamp mit einem ikonischen Werk aus fallenden Bindfäden, „Drei Kunststopferei-Standardmaße“ (1913/1964), widersprochen. Keine Regel, die nicht durch eine andere ersetzt werden könnte. Reuterswärd nimmt das zum Anlass, Skulpturen aus Negativformen zu bilden. Und Fahlström schafft mit „Opera“ (1968) eine elf Meter lange Zeichnung, in der nicht Einmaligkeit, sondern Wiederholung und Variation Trumpf sind.

Neun Jahre Ferien

Wenn Duchamp der Mona Lisa einen Schnurrbart malt und empfiehlt, einen Rembrandt als Bügelbrett zu benutzen, ironisiert er den Kult um die Erhabenheit der klassischen Kunst. In ähnlicher Weise spielt Reuterswärd mit dem Wert von Künstlersignaturen. Eine von Fahlström entworfene 108 Dollarnote steht in der Tradition von Duchamps Obligationen für das Roulette von Monte Carlo. Annonciert Reuterswärd in der „New York Herold Tribune“, sein Atelier sei während seiner immerhin von 1963 bis 1972 dauernden Ferien geschlossen, lässt das an Duchamp denken, der auf die Frage, was er gerade arbeite, antwortete: „Je respire.“ Ich atme.

Überhaupt Spiele und Performances. Auch da war Duchamp Avantgardist und Anreger. Das Schachspiel wurde von ihm als hohe Kunst betrieben. Er spielte es zum einen auf dem Niveau von Profis, zum anderen als Künstler im Museum. Mit einem nackten Modell, das er nicht malte, sondern das in der gemeinsamen Performance zu seiner Partnerin wurde.

Die Ausstellung Bis zum 26. Juni ist „GEGEBEN SIND Reuterswärd, Fahlström, Duchamp“ im Sprengel-Museum Hannover zu sehen. Am Freitag, 25. März, 19 Uhr, wird die Schau eröffnet, die 160 Werke aus den Beständen des Museums sowie bedeutenden internationalen Leihgaben zeigt. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, er kostet 29 Euro.

Spiele haben es auch Reuterswärd und Fahlström angetan. Reuterswärd bleibt bei ihnen, wie überhaupt in seinen Werken, immer in ikonografischer Nähe zu Duchamp. Fahlström dagegen fühlt sich formal zur Pop Art hingezogen, profitiert konzeptuell aber auch von Duchamp, der ja nichts weniger als der Pate der Konzeptkunst war. Das wird vor allem in Fahlströms „Weltkarten“ sichtbar, die kapitalismuskritisch und politisch sind und in spielerischer Manier, das Publikum zu Aktionen aufrufen, bei denen es sich zu bekennen gilt.

Von Michael Stoeber