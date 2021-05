Hannover

Es muss nicht immer eine Themenausstellung mit teuren Leihgaben sein. Das Sprengel-Museum kann auch aus eigenen Beständen eine sehenswerte Kunstschau auf die Beine stellen. Direktor Reinhard Spieler demonstriert dieses Vermögen gegenwärtig in der großen Wechselausstellungshalle des Hauses.

Dabei dürften ihn ihre sieben Meter hohen Wände inspiriert haben. Er zeigt dort unter dem Titel „Big!“ 32 großformatige Bilder des Museums, die zusammen noch nie zu sehen waren. Aber auch viele einzelne von ihnen feiern Ausstellungspremiere, sei es, weil sie in bisherigen Sammlungspräsentationen noch nie berücksichtigt wurden, sei es, weil es sich um Neuzugänge handelt.

Herrische Ölbilder

Da die Größe der Werke mit der Größe der Halle korrespondiert, ergibt sich beinahe wie von selbst ein überwältigender und erhabener Eindruck. Und obwohl Spieler darauf hinweist, bei seiner Hängung der Werke keinerlei kunsthistorische oder methodische Absichten verfolgt zu haben, sind ihm doch plausible Abfolgen und schöne Paarungen gelungen.

So gleich im Eingangsbereich, wo er Werke der geometrischen Abstraktion zeigt und dabei den Blick auf drei Künstlerinnen lenkt. Die sind in dieser Schau in der Unterzahl. Lediglich acht von 30 Positionen sind weiblich. Weil ihnen die große Geste, die sich mit den großen Formaten verbindet, nicht so liegt?

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein schwarzweißes Rastermotiv in einem feministischen Strickbild von Rosemarie Trockel, eine neue Leihgabe der Warwick Collection, stößt da auf dynamische Farbgitter in einem herrischen Ölbild von Katharina Grosse. Zusammen mit einer mikadoartigen „Raumkonstruktion“ von Florentina Pakosta, ebenfalls ein Neuzugang, entwickeln die drei Bilder nicht allein formale Sensationen, sondern auch inhaltliche Narrative über die Abwesenheit von Dominanz und Hierarchie.

Groteske über Malerei

Gegenüber thematisieren fünf farbmalerische Werke in beeindruckender Weise, wie deren künstlerische Handschrift immer weniger auftrumpft, bis sie schließlich gänzlich verschwindet. Während sie bei Helen Frankenthaler noch expressive Züge besitzt, nimmt sie sich bei Gotthard Graubner und Sylke von Gaza sichtbar zurück. Bei Matti Braun dagegen sieht die Farblandschaft so unberührt aus, als sei sie vom Himmel gefallen. Und Cory Arcangel hat sie nachweislich allein durch Photoshop geschaffen.

Neu im Sprengel-Museum: „Figur und Landschaft“ von Thomas Scheibitz. Quelle: VG Bild-Kunst Bonn, 2021

In den folgenden Räumen wird es, entgegen der tatsächlichen Entwicklung der Kunstgeschichte, eher gegenständlich und erzählend. „Figur und Landschaft“ von Thomas Scheibitz, durch die Hannover-Rück-Stiftung gerade erst für das Museum erworben, exponiert unterschiedliche Motive, Genres und Stile der Malerei. Ihm gegenüber, inhaltlich affin, formal indes völlig anders, die bislang letzte Erwerbung des Sprengel-Museums aus eigenen Mitteln. Sie war im Jahr 2016. Ein großes Stillleben von Anton Henning: eine grandiose Groteske über die Malerei als große Verdauungsmaschine schon gemalter Bilder.

Wiedersehen mit Glanzstücken

Natürlich trifft man bei dem Rundgang immer wieder auch auf alte Bekannte, Glanzstücke der Sammlung des Museums. Darunter zwei hervorragende frühe Gerhard-Richter-Gemälde aus dem Jahre 1970, eine fabelhafte Farblandschaft von Per Kirkeby, das fotorealistische Paar „Irene und Luciano“ von Franz Gertsch, einen überwältigenden A. R. Penck aus der „Standart“-Serie oder das berührende „Autel des Femmes“ von Niki de Saint Phalle. Aber auch das viel zu selten gezeigte „Bilddreiundzwanzig“ von Baselitz sowie das singuläre Bildobjekt „Amerika gibt es nicht“ des hannoverschen Künstlers Dieter Froelich.

Dann wieder überraschen und bezaubern bisher nicht gesehene Paarungen wie „Paesaggio“ von Enzo Cucchi und die fliegenden Untertassen von Andreas Schulze, ebenfalls eine Neuerwerbung. Beide feiern die Überlistung der Schwerkraft und das Fliegen. Oder das Porträt „Pablo Picasso“ von Lambert Maria Wintersberger mit seinen sich nachdrücklich in das Gesicht des Betrachters bohrenden Augen, noch nie zuvor ausgestellt. Und gleich daneben ein Neuzugang von Laure Prouvost, „Hidden Behind“, das Gemälde einer sich in den Himmel schraubenden weiblichen Brust.

Wieder- und Neubegegnungen, so könnte man das Konzept der Ausstellung auf eine schlüssige Formel bringen. Wobei die Wiederbegegnungen schon bekannter Werke durch die neuen Kontexte, in die Reinhard Spieler sie gestellt hat, immer wieder zu Entdeckungen führen. Was keine Kleinigkeit ist.

„Big!“ ist bis zum 12. September im Sprengel-Museum zu sehen. Das Museum ist nach der Corona-Schließung wieder geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Impf- oder Genesungsnachweis oder ein negatives Testergebnis, das nicht älter ist als 24 Stunden, aber schon.

Von Michael Stoeber