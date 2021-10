Hannover

Das passte ganz gut: William Kentridge, der südafrikanische Künstler, Filmemacher und Theaterregisseur, ist auf dem Weg von Paris nach Stockholm, wo er sich um die Einrichtung seines Tanzabends „Sibyl“ kümmern will. Da ist ein Zwischenstopp in Hannover kein Umweg. Für seinen Halt in Hannover gibt es einen guten Grund. Hier wird Kentridge mit dem Kunstpreis Ruth Baumgarte ausgezeichnet. Der mit 20.000 Euro dotierte Preis soll auch an die Künstlerin Ruth Baumgarte (1923–2013) erinnern, die figürliche Bilder gemalt hat und zu deren Schaffen auch ein Afrika-Zyklus gehört.

Der Sitz der Stiftung, die den Preis vergibt, ist in Bielefeld, als Vergabeort für den Preis aber hat sich das Sprengel-Museum in Hannover etabliert. Seit einigen Jahren wird er hier vergeben. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Michael Armitage, davor wurden Nan Goldin, Mona Hatoum, Amelie von Wulffen, Kader Attia und Judith Hopf mit dem Preis geehrt. Keine schlechte Nachbarschaft sei das, meint William Kentridge, die meisten anderen Preisträgerinnen und Preisträger seien „enge Kollegen“ von ihm.

Nötig hätte Kentridge einen weiteren Preis eigentlich nicht. Er ist ein weltweit angesehener Künstler und hat auch schon viele wichtige Kunstpreise erhalten, darunter den Goslarer Kaiserring, den Oskar-Kokoschka-Preis, den Kyoto-Preis, den Prinzessin-von-Asturien-Preis, den Antonio-Feltrinelli-Preis und den Praemium Imperiale in der Sparte Malerei. Das ist eine ansehnliche Preissammlung. Trotzdem freut er sich über die neu hinzugekommene Auszeichnung: „Es ist schön, wahrgenommen und anerkannt zu werden“, sagt er. Und ihm sei schon klar, dass so ein Preis immer auch in zwei Richtungen wirke: auf den Ausgezeichneten und auch auf die Auszeichnenden.

Vor der Aufführung der „Ursonate“

Vor der Preisverleihung im Sprengel-Museum hatte er Gelegenheit, sich ein wenig auf die Spurensuche zu Kurt Schwitters zu begeben – für den interessiert sich Kentridge im Moment besonders, weil er am 12. November in der Luxemburger Philharmonie Schwitters „Ursonate“ aufführen wird.

In Kentridges Werk (in den Hamburger Deichtorhallen war bis zum Sommer eine große Retrospektive mit seinen Arbeiten zu sehen) spielt Zeit eine ganz besondere Rolle, in seinen Filmen und Installationen verlangsamt und beschleunigt er die Zeit, manchmal lässt er sich auch umkehren. Kurz vor der Preisverleihung sprach er im Sprengel-Museum über sein Interesse an Schwarzen Löchern, in denen die Zeit still steht und die einen Ereignishorizont haben, an dem Informationen gewissermaßen verdampfen. Ihn interessiert, ob in einem Schwarzen Loch wirklich alles verlorengeht oder ob es möglich ist, dass etwas bleibt – und schon kommt er auf die Seele des Menschen zu sprechen.

Kompliziertes sinnlich erfahrbar zu machen ist Teil seines künstlerischen Handwerks. Er erzählt, wie ihm das einmal mit dem schwer greifbaren Phänomen der Zeit gelungen ist: Eines Tages sei ihm klar geworden, dass eine 35-Millimeter-Filmrolle, auf die vier Minuten Weltgeschehen passen, 800 Gramm wiegt – das Gewicht der Zeit.

Die Kategorie Sicherheit ist zerstört

Während des Corona-Lockdowns habe er viel Zeit zum Nachdenken und Forschen gehabt, sagt er. Für ihn sei die Zeit der Isolation nicht so schwer gewesen. Anders sehe das bei seinen Kollegen von den Darstellenden Künsten aus: Die seien in großen Schwierigkeiten und entsprechend verzweifelt gewesen. Die Corona-Pandemie, sagt Kentridge, habe in den Industrieländern die Kategorie Sicherheit zerstört und gezeigt, wie verwundbar wir sind. In den Entwicklungsländern habe es diese Sicherheit auch vor der Pandemie nicht gegeben.

