Hannover

Das Sprengel-Museum hat einen neuen Mieter. Einen, der verrückt ist. Einen „Mad Mieter“. Er hat sich unten im Museum eingenistet und wird dort bis zum 20. September bleiben. So lange ist nämlich die Ausstellung „ M+M. Driven by distraction“ zu sehen, die das Künstlerduo Marc Weis und Martin De Mattia im architektonischen Bauch des Museums eingerichtet hat.

Der „Mad Mieter“, eine Gottesanbeterin, die von einer zweiten Besuch bekommt, haust in einer brav-bürgerlich eingerichteten Puppenstube, deren Räume wir in einer ruhigen filmischen Inszenierung dargeboten bekommen. Eine 3-D-Brille hilft dabei, in das Geschehen einzutauchen. Beide werden bei dem gezeigt, was viele Menschen an ihnen so ekelhaft-faszinierend finden: Das Weibchen frisst das Männchen auf. Ende der Handlung – natürliches Ende, wäre zu ergänzen. Ausgangspunkt war für die Künstler der Horrorfilm „Ekel“ von Roman Polankski. Daraus wird bei ihnen ein Puppenhaus, eine wunderbare Parodie über das modellhafte Lernen.

Anzeige

Interpretatorisches Eigentor

Das Museum geht deren Weg des grundsätzlichen Zweifelns an der Wirklichkeit allerdings nicht mit. Es lässt uns statt dessen über einen ausgelegten Text wissen, dass „angesichts der aktuellen Situation, in der viele Menschen über einen langen Zeitraum in ihrem Zuhause gefesselt waren“, dieses „Szenario wie eine Metapher über Abgründe zwischenmenschlicher Beziehungen“ sei. Das klingt eher nach einem interpretatorischen Eigentor. Aber die zählen ja auch.

Weitere HAZ+ Artikel

Natürliches Ende: Gottesanbeterinnen in „Mad Mieter“. Quelle: VG Bild-Kunst Bonn

Verstehen und Missverstehen, das ist ein ewiges geschwisterliches Zusammenspiel, ohne das der Alltag nicht auskommt. Überzeugend in Szene gesetzt, bestimmen diese Polaritäten auch den Filmzyklus „7 Tage“ von M+M, der in einem zweiten Raum ausgestellt wird. In dieser höchst eigenwilligen Schöpfungsgeschichte geschieht alles doppelt. Mit verteilten Rollen. Die Augen der Betrachter müssen ständig hin und her pendeln. Das ist Irritation pur. Und lustvolles Zweifeln an den eigenen Wahrnehmungsmustern.

Der Bruch der Geschichte

Mehrdeutigkeit, ein wesentlicher Aspekt bei M+M, ist die Sache von Christian Borchert nicht. Ihm, dem 1942 in Dresden geborenen Fotografen, ist die zweite neue Ausstellung im Haus gewidmet. Schon der Titel „Tektonik der Erinnerung“ suggeriert Eindeutigkeit. Aber wie funktionieren Erinnerungen? Sie verblassen mit der Zeit, werden vom Gedächtnis korrigiert und leben dann als eine neue Erinnerung weiter. So entstehen Mythen, die mit der Realität kaum noch etwas zu tun haben müssen.

Dagegen hilft die Fotografie. Borchert hat mit seiner Kamera konzentriert gearbeitet, Schnellschüsse gab es bei ihm nicht, er wartete, probierte, versuchte, sortierte aus, bis endlich die richtige Aufnahme gelungen war. Von der kriegszerstörten Semperoper in Dresden oder von Schriftstellerinnen und Schriftstellern der DDR, von Familien, die er dann Jahrzehnte noch mal in gleicher Konstellation fotografierte, mit dem Bruch der deutschen Geschichte dazwischen.

Als er im Jahr 2000 durch einen Unfall starb, hinterließ er 230.000 Schwarz-weiß-Negative Erinnerung: an den Mythos Dresden, an den Altlag in der DDR und an eine typisch-untypische Künstlerbiografie zwischen Anpassung und Widerstand. Die Kuratorin Inka Schube findet dazu die treffende Beschreibung vom „poetischen Eigensinn“. Wer dem nachspüren möchte, der hat jetzt opulent Gelegenheit dazu. Gleich neben M+M.

Lesen Sie auch

Von Frank G. Kurzhals