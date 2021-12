Hannover

Die Künstlerin war unterwegs. Im Frühjahr war Isabel Nuño de Buen für einige Monate in Spanien, im Sommer in Frankreich. Die Reisen, die sie in Museen und Bibliotheken, in botanische Gärten und alte Fabriken geführt haben, um sich näher mit historischen Wandteppichen zu beschäftigen, waren Teil des „Sprengel Preises 2021“, den die 36-Jährige am Freitag in Hannover verliehen bekommt.

Die Auszeichnung für junge Künstlerinnen und Künstler, 1979 von Bernhard Sprengel initiiert und lange von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung getragen, wurde in diesem Jahr erheblich aufgewertet. Neu im Boot ist das Land, das sich zur Hälfte an den Kosten beteiligt. Seither gehört auch ein europäisches Reisestipendium dazu – insgesamt ist der „Sprengel Preis“, der alle zwei Jahre vergeben wird, mit 25.000 Euro dotiert und zusätzlich mit einer Ausstellung im Sprengel-Museum verbunden.

Zeichnung unter der Zeichnung

Dort zeigt Nuño de Buen nun in der großen Einblickshalle eine raumgreifende Installation aus unterschiedlichen Stoffelementen, die zu größeren Bahnen zusammengefügt wie ein riesiges Mobile von der Decke hängen. Haben die neuen Eindrücke ihre Arbeit verändert oder hätte die vor der Reise genauso ausgesehen? Antwort der Künstlerin: „Das weiß ich nicht. Ich habe ja erst nach der Reise damit begonnen.“

Das Spontane und Intuitive, das aus dieser Antwort spricht, ist auch ihrer Kunst im Sprengel-Museum eingeschrieben. Die einzelnen Elemente, die sich zu größeren Bahnen fügen, sind mit groben Stichen eher aneinandergeheftet als sorgfältig vernäht. Manche Elemente bestehen aus mehreren Schichten – unter einer Zeichnung auf dem Stoff schimmert noch eine andere, darunterliegende Zeichnung hindurch.

Kunst mit Durchblick: Installation von Isabel Nuño de Buen im Sprengel-Museum. Quelle: Sprengel-Museum Hannover/Herling/Herling/Werner

Anders als andere Kunstwerke hat diese Arbeit daher so gar nichts Endgültiges an sich. In ihrem organischen Gefüge scheint auch im Stillstand vieles in Bewegung: Was ist, muss nicht so bleiben. Aus Stücken von Samt und Cord, aus Baumwollbatik, mit Papier beklebter Gaze und Scheibchen aus glasiertem Ton hat Nuño de Buen eine Komposition geschaffen, die in ihrer schwebenden Balance flüchtig scheint wie die Töne einer Sinfonie.

Das steht im auffälligen Gegensatz zur Langlebigkeit der historischen Wandteppiche, die die Künstlerin vielleicht dazu inspiriert haben. Im katalonischen Girona ist sie zum „Teppich der Schöpfung“ gepilgert, der aus dem 11. Jahrhundert stammt. In Barcelona stand sie sogar vor Fragmenten, die schon im 4. Jahrhundert geknüpft wurden.

In der Schwebe

In ihrer Textilinstallation scheinen sich verschiedene Zeiten zu durchdringen. Die handwerkliche Anmutung wirkt archaisch, die Motive, die hier und da als Fragmente auf den Stoffen zu erkennen sind, stammen aus der Gegenwart: Man kann Hochhäuser erahnen und vielleicht auch die Umrisse eines Atomkraftwerkes. Daneben gibt es urzeitliche florale Elemente und gemusterte Linien die kettenförmig verschlungen sind wie die Struktur eines Seils, das tatsächlich an einer Stelle von einer Stoffbahn hängend auf den Boden reicht wie ein Anker oder Wurzeln.

In schöner Schwebe gelassen sind auch unterschiedliche Formate zwischen Skulptur, Zeichnung, Collage und Textilarbeit, die sich in dieser einen Installation vereinen. Und vielleicht sind die unsymmetrischen Stoffbahnen, die immer wieder neue Durch- und Einblicke eröffnen, wenn man zwischen ihnen flaniert, sogar nur ein Rahmen, um den Raum und die Stadtlandschaft hinter den Glasfronten anders zu erleben.

Dauerhafte Katalogserie

Deutungsmöglichkeiten bietet die sinnliche und poetische Kunst von Nuño de Buen jedenfalls genug. Damit ist die gebürtige Mexikanerin, die in Braunschweig studiert hat und nun in Hannover lebt, bereits recht erfolgreich. Vor ihrer Auszeichnung mit dem „Sprengel Preis“ war sie unter anderem schon Stipendiatin des Kunstvereins, wo sie im vergangenen Jahr mit einer Ausstellung beeindruckt hat.

Der gefühlten Vergänglichkeit ihrer Kunst wirkt jetzt ein aufwendig gestalteter Katalog entgegen, der künftig für alle Preisträgerinnen und Preisträger erstellt werden soll. Mit den Jahren, so hofft man bei Land, Stiftung und Museum, ergeben diese Publikationen eine ganz eigene niedersächsische Kunstgeschichte von überregionaler Bedeutung.

Bis zum 27. Februar 2022 im Sprengel-Museum

Von Stefan Arndt