Hannover

Isabel Nuño de Buen bereitet sich vor. Sie muss, erzählt sie, einige Projekte in Hannover zurücklassen. Sich eine Reiseroute überlegen. Hotels buchen. Testtermine organisieren. Nur fährt die Künstlerin nicht in den Urlaub. Sie möchte sich – zunächst aufgrund der Reisebeschränkungen nur in Spanien, später auch in Frankreich – historische Wandteppiche anschauen. Dieser erste Teil ihrer Reise führt sie quer durchs Land, von Barcelona bis an die spanisch-portugiesische Grenze. Die Reise findet im Rahmen des Sprengel-Preises für Bildende Kunst statt, den die Sparkassenstiftung zusammen mit dem Kulturministerium vergibt. Im September wurde Nuño de Buen mit dem Preis ausgezeichnet, der den europäischen Austausch fördern soll und deshalb auch ein Reisestipendium beinhaltet.

„Ich freue mich sehr darüber, die Sachen vor Ort sehen zu können“, sagt sie. „Natürlich kann man im Internet oder in Büchern viele Bilder finden, aber diese Teppiche sind zum Teil sehr großformatig. Viele hängen in Kathedralen oder Kirchen, das muss sehr beeindruckend sein, das mit dem ganzen Körper wahrzunehmen.“

Isabel Nuño de Buen in ihrem Atelier in Hannover. Quelle: Helge Krückeberg

Es ist nicht das erste Stipendium, das Nuño de Buen in Hannover bekommt. 2016 erhielt die in Mexiko geborene Künstlerin den Preis des Kunstvereins und lebte und arbeitete nach dem Abschluss ihres Studiums in Braunschweig zwei Jahre im Künstlerhaus in der List. „Ich glaube“, sagt sie, „ich hatte viel Glück und bin sehr dankbar dafür, wie das bei mir gelaufen ist.“ Inzwischen ist sie in Hannover angekommen. „Ich wollte einfach bleiben“, sagt sie – und vernetzt mittlerweile auch die hannoversche Kunstszene mit dem Projekt „Meta Copy“, das einen Raum für Künstlerpublikationen bietet.

„Eine Faszination für Textilien“

Im Sommer 2020 stellte Nuño de Buen Ergebnisse des ersten Stipendiums in den Räumen des Kunstvereins aus. Die haben auf den ersten Blick nicht viel zu tun mit der gewobenen Handwerkskunst des Mittelalters. Es sind wuchernde, scheinbar chaotisch, aber eigentlich mit Sorgfalt arrangierte Skulpturen und Wandobjekte, verrätselt, voller Leerstellen. Aber eben: keine Teppiche

„Ich habe eine Faszination für Textilien und für Teppiche“, sagt Nuño de Buen über ihr aktuelles Projekt. „In Mexiko gibt es eine große Tradition dieses Handwerks.“ Das ist der eine Grund für ihre Begeisterung. Der andere ist in ihrem Werk „Codex 1“ zu finden, das auch im Kunstverein zu sehen war. „Diese Arbeit besteht aus vielen unterschiedlichen Zeichnungen, die vernäht sind, verwoben, bestickt. Da ist eine sehr große Ansammlung von Zeit zu spüren“, sagt sie. Es gehe um die Darstellung einer Weltanschauung. „Viele der Teppiche verweisen auf ein Ordnungssystem und eine Kosmogonie. Das Aufeinandertreffen von historischen Ereignissen und Fiktion, Abstraktion, Ornamentik und Figuration und der Aufbau einer Erzählung im zweidimensionalen Raum interessieren mich.“

Die Ergebnisse ihrer Spanien-Reise sind im November im Sprengel-Museum zu sehen. Wie genau die aussehen, weiß Nuño de Buen noch nicht. Aber, sagt sie, „ich spüre schon die Richtung, in die es gehen wird.“

Von Jan Fischer