Hannover

So etwas wäre vor der Corona-Pandemie wohl möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich gewesen: ein Videogespräch zwischen Reinhard Spieler, dem Direktor des Sprengel-Museums in Hannover, und Max Hollein, dem Direktor des Metropolitan Museum of Art (Met) in New York, über die Lage der Museen. Nach einem Jahr mit vielfältigen Kontaktbeschränkungen ist solch eine Zoom-Konferenz der Museumsdirektoren eigentlich nichts Besonderes mehr. Wobei: Dass der von Reinhard Spieler befragte Met-Chef so locker über Besucherzahlen, Kunstverkäufe und Restitutionsfragen spricht und dass auch das Publikum mit Fragen und Kommentaren beteiligt ist, das ist schon etwas Besonders.

Etwa 120 Kunstinteressierte haben an dem „Sprengel Talk“ mit Hollein teilgenommen, viele Kuratorinnen und Kuratoren, einige Künstler und auch Direktorinnen und Direktoren anderer Häuser waren bei dem gut einstündigen Gespräch dabei. „Uns geht’s ganz gut“, sagte Hollein auf die Frage, wie sein Museum denn durch die Corona-Zeit gekommen sei. Seit Ende August ist das Haus wieder geöffnet. Aber da es noch keinen nennenswerten internationalen Tourismus in New York gebe, würden die Besucher von außerhalb (die auch mehr Eintrittsgeld zahlen als die New Yorker) merkbar fehlen. Etwa sieben Millionen Besucher habe das Museum vor der Pandemie im Jahr gehabt, nun werde man wohl bei 2,8 bis drei Millionen Besucher im Jahr landen, sagte Hollein.

Das Museum wird „multilokaler“

Andererseits habe sich das Publikum des Met in der Zeit der Pandemie enorm vergrößert. Das liege an den vielfältigen digitalen Angeboten des Hauses. Mit denen erreiche man heute nicht nur ein junges Publikum. Hollein erzählte von einer 85-Jährigen, die an einer Zoom-Eröffnung teilgenommen hatte. Und er erwähnte auch eigene Erfahrungen mit dem Werkzeug für digitale Konferenzen: „Ich selber habe ja vor anderthalb Jahren noch gar nicht gewusst, was Zoom eigentlich ist.“

Jetzt werde sein Haus „multilokaler“. Was durchaus ein Vorteil sei: Die virtuelle Eröffnung der Ausstellung mit Goya-Zeichnungen hatte immerhin 35.000 Besucherinnen und Besucher. Auch große Fachkongresse seien heute digital viel leichter möglich: „Museen können ihre Symposien mit den besten Leuten besetzen, die Sie sich vorstellen können“. Außerdem würden die Kosten für die teuren Business-Class-Flüge wegfallen.

Hollein ist ein Experte für Museumsdigitalisierung. Für ihn ist Digitalität nicht nur ein Marketinginstrument: „Unser digitales Angebot zielt nicht darauf ab, dem Publikum ,Bitte, bitte, besuchen Sie uns in New York’ mitzuteilen“. Wichtiger sei etwas anderes: der Dialog, die Erreichbarkeit, die Transparenz. „Wir wollen alles mit allen teilen“, sagte Hollein.

140 Kuratoren, 80 Sprachen

Zum Programm größtmöglicher Transparenz gehört für den Museumschef auch, sich offen den Fragen nach einer Rückgabe von Kunstwerken zu stellen. Hollein zeigte aber auch die Vorteile auf, die sein Haus als Ort der Aufbewahrung und Präsentation von Kunstwerken hat. Er betonte die Internationalität seines Hauses: 140 Kuratorinnen und Kuratoren seien dort tätig, sie sprächen 80 verschiedene Sprachen. „Wir sehen uns nicht als amerikanische Institution“, sagte er. Und er wies darauf hin an, dass Kunstwerke durchaus von ihrem Ursprungsort getrennt werden können. „Jedes Kunstwerk“, sagte er, „kann seine Kraft nicht nur am Ort seiner Entstehung entfalten.“

Reinhard Spieler, Direktor des Spengel-Museums in Hannover. Quelle: Herling/Gwose

Das Metropolitain Art Museum ist weiterhin auf Expansionskurs. Mit den Erträgen aus einem stolzen Kapitalvermögen von 4 Milliarden Dollar seien auch fortlaufende Neuerwerbungen möglich. Aber auch der Verkauf von Kunstwerken aus dem Bestand des Museums werde nicht als Sakrileg empfunden: „Das ist ein ganz normaler Prozess“, sagte Hollein. Der Direktor ist stolz auf die widerstandsfähige Finanzierung seines Museums. Zu den 150 Großförderern kämen 5000 mittelgroße und 20.000 kleine Förderer. So habe man es zwar mit einer Vielzahl von Partikularinteressen zu tun, aber es gebe eben auch keine Abhängigkeit etwa von staatlicher Förderung. „Trumps Präsidentschaft hatte null Auswirkung auf unser Museum“, sagte Hollein. Und da schwang hörbar Freude mit.

Von Ronald Meyer-Arlt