Hannover

Richard Wagner hat stets groß gedacht. Nie vor ihm und nur selten nach ihm haben Opern so lange gedauert und so viele Mitwirkende gefordert. Das macht seine Stücke in Corona-Zeiten unspielbar – zumindest fast: An der Deutschen Oper Berlin hatte gerade eine Neuproduktion seiner „Walküre“ Premiere. Engmaschige Tests und Quarantäne-Regeln für alle Beteiligten machten es möglich. Die scheinbare Normalität wurde hier durch den Ausnahmezustand erkauft.

Wagner in der Sparversion

In Hannover hat man bei der Wiederaufnahme von „Tristan und Isolde“ in der poetisch zeichenhaften Inszenierung von Stephen Langridge nun einen anderen, künstlerisch weit radikaleren Weg beschritten: Die eigentlich fünfstündige Spieldauer wurde um gut zwei Stunden reduziert und das riesige Orchester auf gerade einmal 20 Musikerinnen und Musiker eingedampft. Wagners maßloses Liebesdrama als knallhart kalkulierte Sparversion: Kann das gut gehen?

Anzeige

Wartezeit verkürzt

Dass der Komponist ausgerechnet dieses Stück als „Handlung in drei Aufzügen“ bezeichnet hat, war oft Anlass für Spekulationen. Tatsächlich passiert auf der Bühne nicht besonders viel – die Handlung ist vor allem eine innere. So fällt in der gekürzten hannoverschen Version vor allem viel Wartezeit weg. Noch immer wird darauf gewartet, dass jemand kommt oder geht – aber nicht mehr so lange. Der Handlungsverlust hält sich in Grenzen.

Musikalisch liegen die Dinge anders: Gerade die gekürzte Version macht erfahrbar, dass Wagner trotz seiner Ausführlichkeit kaum eine überflüssige Note komponiert hat – man vermisst, was hier alles nicht zu hören ist. Das gilt natürlich auch für die extrem reduzierte Orchestrierung – erstaunlicherweise aber in einem viel geringerem Maß. Verantwortlich dafür ist das schon etwas ältere, sehr kluge und praxisnahe Arrangement des japanischen Dirigenten Osamu Sasaki. Vor allem liegt es aber an der Leistung des Niedersächsischen Staatsorchesters und seines Gastdirigenten Constantin Trinks.

Licht für die Sänger

Die Musiker machen den Klang immer wieder so groß und weit, dass man fast vergessen kann, dass nicht das Original erklingt. Sie entfachen den Glutkern von Wagners Musik, der in der gekürzten Version erhalten bleibt, mit Intensität und einem riesigen dynamischen Spektrum wieder zu loderndem Feuer.

Wärme und Licht scheinen dabei auch die Sänger besonders gut zu tragen: Robert Künzlis Tristan tönt viel weicher und eleganter als bei der Premiere vor zwei Jahren. Magdalena Anna Hofmann ist ohnehin eine überragende Isolde, und auch Michael Kupfer-Radecky (Kurwenal), Monika Walerowicz (Brangäne) und Shavleg Armasi (Marke) sind mit dieser Begleitung Idealbesetzungen. „Tristan“ wird so auch in kleinem Format zum Großereignis.

Wieder am 18., 25. und 31. Oktober sowie am 7. November.

Von Stefan Arndt