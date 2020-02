Hannover

„Wuthering Heigths“ ertönt nicht. Dennoch schwingt dieser Song von Kate Bush, der zu ihren bekanntesten zählt, unterschwellig mit in „Kiss a Crow“, der jüngsten Produktion von Hannovers Ballettchef Marco Goecke. Es ist eine Hommage an die britische Ausnahmesängerin, die auch eine eigenwillige Tänzerin war. Ihr Video zu dem 1978 erschienenen Song „Wuthering Heigths“ diente Goecke, der seit Teenagertagen ein erklärter Fan von Bush ist, offenbar als Vorlage für sein neues Stück. In dem Video sieht man Bush auf einer Waldlichtung wie eine zarte Elfe herumwirbeln. Ihre Bewegungen haben etwas Flatterhaftes, Vogelartiges an sich. Das prägt auch Goeckes Choreografie, die den Abschluss des Ballettabends „3 Generationen“ bildet, der jetzt in der hannoverschen Staatsoper Premiere hatte.

Etwas für Tanztraditionalisten: Van Manens bereits 1994 uraufgeführtes Ballett „Concertante“. Quelle: Bettina Stoess

Der Abend ist eine Werkschau, die mit Goecke, dem niederländischen Altmeister Hans van Manen und dem türkischstämmigen Nachwuchschoreografen Emrecan Tanis drei Generationen von Tanzschaffenden zusammenbringt – und auf diese Weise auch ein breites Publikum anspricht. Van Manens bereits 1994 uraufgeführtes Ballett „Concertante“ ist mit seiner neoklassischen Formensprache etwas für Tanztraditionalisten. Goecke wiederum, Jahrgang 1972, holt mit seiner Huldigung Bushs all jene ins Boot, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren groß geworden sind – und eher zeitgenössischen Tanz bevorzugen.

Ein Füllhorn voller Effekte und Ideen

Tanis fällt die Rolle des experimentierfreudigen Newcomers zu. Seine extra für das hannoversche Staatsballett entwickelte Choreografie „Rise“ über Aufstieg und Untergang eines Diktators ist ein Füllhorn voller Effekte und Ideen. Er spielt mit Videoprojektionen, die wie Computerspiele anmuten, experimentiert mit unterschiedlichem Licht, lässt aus einer zunächst glatten, weißen Wand plötzlich Treppenstufen rausploppen und seinen Protagonisten ( Maurus Gauthier) so tragikomisch wie diabolisch agieren als sei er ein Bruder vom Horrorclown „Joker“. Dazu gibt es türkischen Pop und rituelle Mönchsgesänge.

Wie das ins Programm zu den gefeierten Großmeistern van Manen und Goecke passt? Ganz einfach: Tanis bedient sich bei beiden und kreiert daraus seine eigene Handschrift. Gerade in seinen Duetten setzt er auf die fließende Bewegungssprache von van Manen, während seine Soli und Gruppenformationen eher geprägt sind von den zuckenden und repetitiven Kleinstbewegungen, die typisch sind für Goecke. Noch wirkt das Zusammenspiel etwas unausgegoren. Aber Tanis, der zurzeit noch als Tänzer aktiv beim Finnischen Nationalballett ist, steht schließlich noch ganz am Anfang seiner Choreografenkarriere.

Nahezu klinische Ästhetik

Van Manen dagegen muss sich und anderen nichts mehr beweisen. Sein stimmungsvolles „Concertante“ mit seinen punktgenau auf die Musik von Frank Martin abgestimmten Bewegungen ist längst ein Klassiker. Im Vergleich zu den Stücken von Tanis und Goecke steht hier jedoch weniger Atmosphäre und Botschaft als vielmehr technische Präzision im Vordergrund. Die Tänzer haben keine Chance, ihren Figuren individuellen Ausdruck zu verleihen. Es bleibt bei einer nahezu klinischen Ästhetik. Das ist ganz offensichtlich im Sinne von van Manen, der bei der Verbeugung auf der Bühne den ihm überreichten Blumenstrauß den Tänzern des Staatsballetts vor die Füße legt. Diese Ehre dürfte für das Ensemble wohl noch mehr Gewicht haben als der Beifall vom Publikum, gilt van Manen doch als einer der weltweit einflussreichsten Choreografen der Gegenwart.

In atemberaubendem Tempo zittern, flattern und vibrieren die Körper: „Kiss a Crow“, die jüngste Produktion von Hannovers Ballettchef Marco Goecke. Quelle: Bettina Stoess

Nicht nur musikalisch, sondern auch hinsichtlich der Bewegung ist das von Goecke bestrittene Finale ein krasser Bruch. Nach Martins konzertanter Musik, klingt Bushs durchdringende Stimme fast hysterisch. Zu hören sind die Songs „Jig Of Life“, „Sat In Your Lap“, „And Dream Of Sheep, „Snowflake“ sowie „Get Out Of My House“. Zu sehen sind neun Tänzer in schwarzen Anzügen mit weit geschnittenen Hosen in einem hellen Lichtkreis, in dem Nebelschwaden wabern. In atemberaubendem Tempo zittern, flattern und vibrieren die Körper. Immer wieder scheinen die Tänzer fast vom Boden abzuheben. Die Arme breiten sie wie Flügel aus. Zwischendurch halbiert sich der Lichtkreis, ein dunkler Schatten kommt näher. Ist das noch Bushs Stimme im Hintergrund? Sie klingt plötzlich tief und bedrohlich. Der britische Schriftsteller David Nicholls, ebenfalls ein bekennender Fan der Sängerin, hat einmal gesagt Bushs Sound vermittle sowohl ein Gefühl der Freude als auch das eines bevorstehenden Untergangs. Dazwischen bewegt sich auch „Kiss a Crow“. Man muss kein Fan von Kate Bush sein, um dieses atmosphärisch dichte Stück, in dem es um Ängste und Hoffnungen geht, faszinierend zu finden.

Nächste Vorstellung: 4. März, 19.30 Uhr. Karten unter www.staatstheater-hannover.de

Von Kerstin Hergt