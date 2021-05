Hannover

Es ist nicht schlecht, dass es jetzt noch eine Panne gab: Sie führt vor Augen, wie gut die Staatsoper Hannover ansonsten bislang durch die Pandemie gekommen ist. Bei der Premiere von „Greek“, die am Sonnabend live ins Internet übertragen wurde, setzte diese Übertragung schon nach wenigen Minuten wieder aus. Die Vorstellung im Opernhaus wurde abgebrochen – und nach einer Viertelstunde von vorn begonnen, nachdem der Übertragungsfehler beseitigt war.

Technische Probleme gehören zu den Herausforderungen, denen man sich in den vergangenen Corona-Monaten an allen öffentlichen Theatern stellen musste. Die Zeit ohne Publikum vor Ort hat die Qualität von Streams und Theaterfilmen technisch und inhaltlich gesteigert. Davon wird man wohl dauerhaft profitieren. Doch an der hannoverschen Oper hat man sich von Beginn an nicht nur um die Beschaffung von Kameras und die Umsetzung von Abstandsregeln bemüht. Intendantin Laura Berman und ihr Team haben stets auch nach neuen künstlerischen Impulsen gesucht.

Staatsoper Hannover: Wach und reaktionsschnell

Darum wurden in Hannover anders als an fast allen anderen Opernhäusern nicht nur abgespeckte Versionen des ursprünglichen Programms gezeigt. Es gab vielmehr eine ganze Reihe guter neuer Produktionen, die es ohne die Pandemie so nie gegeben hätte. Ausgerechnet in der Kunstform Oper, die wegen ihres hohen Aufwands als besonders schwerfällig gilt, hat sich Hannover als wirklich wach und reaktionsschnell erwiesen.

Im Juni könnte nun so etwas wie Normalität an die Bühnen zurückkehren – auch die Staatsoper hofft auf weiter sinkende Infektionszahlen und plant mit Vorstellungen vor Publikum in den Zuschauerreihen. „Greek“ könnte demnach die letzte Produktion sein, deren Premiere nur im Internet zu sehen war.

Die Kammeroper des 60-jährigen britischen Komponisten Mark-Anthony Turnage ersetzt den großformatigen „Lear“ von Aribert Reimann, der nach ursprünglichen Plänen jetzt gespielt werden sollte. „Greek“ ist allerdings keine vollständig eigene Inszenierung der Staatsoper – die Produktion kommt von der Scottish Opera. Berman hat das Konzept nach Hannover ausgeliehen.

Ödipus im modernen London

Die Besetzung mit nur vier Sängerinnen und Sängern sowie das kleine Orchester passen ebenso gut in die Zeit wie der große Stoff: „Greek“ ist eine moderne Adaption der Ödipus-Geschichte. Der Dramatiker Steven Berkoff hat den antiken Antihelden in seinem gleichnamigen Stück in das London der Thatcher-Ära geholt. Die Pest, die die Vorlage von Sophokles antreibt, wird bei ihm zur Plage der ausufernden sozialen Ungleichheit. Durch den Zeitsprung verbindet „Greek“ Pathos mit Punk, rustikaler britischer Humor trifft auf die Wucht eines antiken Dramas.

In der Sprache des Stücks lichtet sich rotziger Slang immer wieder in Poesie und umgekehrt. Komponist Turnage hat das in seiner 1988 in München uraufgeführten Oper in Musik übersetzt: Sie ist ein tönender Comic, roh und witzig, voller Anspielungen auf populäre Musik und dann doch plötzlich sehr innig und klar – eine fantastische, auf der Opernbühne ganz und gar ungewohnte Mischung.

Mord mit Blutwurst

Kein Wunder, dass die Sänger nicht nur singen, sondern auch flüstern, deklamieren, schreien oder im Falsett flöten. James Newby, Iris van Wijnen, Michael Kupfer-Radecky und Angeles Blancas bewähren sich dabei als hervorragende Sängerdarsteller. Und das Staatsorchester und Dirigent Stephan Zilias sind in allen musikalischen Lebenslagen zuverlässige Begleiter.

Es geht um die Wurst: Szene aus „Greek“ mit James Newby (links) und Michael Kupfer-Radecky. Quelle: Sandra Then

Ungewohnt, aber gut ist auch die Inszenierung: Regisseur Joe Hill-Gibbins stellt sich in der Tradition der wild-witzigen britischen Performance und lässt etwa die Sängerinnen und Sänger ihr eigenes Bühnenbild gestalten: Auf die schlicht weiße Wand mit zwei Türrahmen (Bühne: Johanna Meyer nach einer Idee von Johannes Schütz) wird per Videokamera übertragen, was die jeweils unbeschäftigten Darsteller auf einem Tisch an der Seite anrichten: Zum Vatermord gibt es Blutwurst, und bei der britischen Plage winden sich Maden durch Backed Beans. Eskalation und strenger Rahmen halten sich den ganzen Abend schön die Waage.

„Greek“ beschert Hannover einen so erstaunlichen, lebendigen und unterhaltsamen Opernabend, dass man fast bedauern könnte, dass dies die möglicherweise letzte Corona-Ausnahmeproduktion war.

Ob die Aufführung noch einmal im Internet gezeigt wird, steht derzeit noch nicht fest. Sollte die Oper im Juni tatsächlich öffnen können, gäbe es aber schon einen Termin für die Publikumspremiere: Es lohnt sich, den 9. Juni vorerst freizuhalten.

Von Stefan Arndt