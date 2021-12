Hannover

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich an der Staatsoper Hannover mit Corona angesteckt haben, sind offenbar nicht schwer erkrankt. „Zum Glück haben alle einen sehr milden Verlauf“, sagte Opernsprecherin Christiane Hein am Dienstag. Die Infektionen unter dem künstlerischen Personal des Hauses waren am Montag bekannt geworden. Alle Betroffenen waren doppelt geimpft.

Zudem scheint der Ausbruch keine weiteren Kreise zu ziehen: Die zusätzlichen Tests, mit denen auch sämtliche Personen aus dem weiteren Umfeld der Infizierten untersucht wurden, seien bislang alle negativ geblieben, sagt Hein. Es bleibt also wohl bei den bisher bekannten 14 Fällen.

„Carmen“ fällt wegen Infektionen aus

In den kommenden Tagen sollen weitere großflächige Tests dieses Ergebnis absichern. An der Oper ist man optimistisch, dass der Spiel- und Probenbetrieb ab kommenden Montag wieder planmäßig aufgenommen werden kann, wenn es keine weiteren Auffälligkeiten gibt. Lediglich alle „Carmen“-Vorstellungen im Dezember und Januar müssen wegen der Erkrankungen im Ensemble abgesagt werden.

Lesen Sie auch Corona-Ausbruch an der Staatsoper Hannover: Spielbetrieb eingestellt

Derzeit ist das Opernhaus geschlossen, auch im Ballhof finden keine Veranstaltungen der Oper statt. Besonders oft betroffen sind die Aufführungen von „Hänsel und Gretel“ – insgesamt vier Vorstellungen fallen in dieser Woche ersatzlos aus. Tickets für abgesagte Vorstellung werden automatisch storniert und als Gutschein rückerstattet. In diesem Jahr wird die historische Produktion, deren Besuch in vielen Familien zur Weihnachtstradition gehört, nach derzeitigem Stand noch viermal gespielt: zweimal für Schulklassen sowie am 15. Dezember um 18 Uhr und am 26. Dezember um 18.30 Uhr.

Von Stefan Arndt