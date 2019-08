Hannover

Lydia Steier kommt aus den USA und spricht eigentlich perfekt Deutsch. Dieses Wort aber kannte sie nicht: Himmelfahrtskommando. Im Vorfeld ihres Debüts bei den Salzburger Festspielen im vergangenen Jahr hörte sie es immer wieder, und die Regisseurin begriff schnell seine Bedeutung: Wer beim Hochglanzfestival in Mozarts Geburtsstadt eine neue „Zauberflöte“ inszeniert, kann eigentlich nur verlieren.

Internationale Aufmerksamkeit

Und so groß der Jubel nach der Generalprobe war, die vor allem von Intendanten und anderen Theatermenschen besucht wird –, nach der Premiere, die zugleich die offizielle Festivaleröffnung war, gab es viel Kritik an Steiers Arbeit. Dabei kam ihre detailscharfe und originelle Inszenierung dem wohl unerreichbaren Ziel einer gänzlich überzeugenden „Zauberflöten“-Produktion ein gutes Stück entgegen – doch bei diesem Stück kennt man in Salzburg eben keine Gnade.

Die Regisseurin selbst nahm die zum Teil unfreundlichen Reaktionen gelassen und hörte in bester amerikanischer Manier lieber auf die positiven Stimmen, die sie vor allem von einzelnen Besuchern erreichten. Und immerhin: Der erste Auftritt auf der ganz großen Bühne war nun absolviert: Steier, die Salzburger Himmelfahrtskommandantin, hat sich einen Namen gemacht im internationalen Festivalgeschäft.

Hannover als neuer Schwerpunkt

Ein Teil der Aufmerksamkeit, die der Regisseurin damit nun gewiss ist, wird künftig auch auf die Staatsoper Hannover fallen: In Basel, dem vorigen Wirkungsort von Hannovers neuer Intendantin Laura Berman, war Steier einer Art Hausregisseurin. „Ich hoffe, dass jetzt Hannover ein Schwerpunkt meiner Arbeit wird“, sagt sie.

Zumindest in den kommenden Monaten ist diese Hoffnung schon erfüllt: Im Programm von Bermans erster Spielzeit in Hannover ist Steiers Name gleich zweimal vertreten: Sie inszeniert Händels „Alcina“ und – als Eröffnungspremiere der neuen Intendanz am Sonnabend, 14. September, – „La Juive“ von Jacques Fromental Halévy.

Eine große Kostümshow

Nach den ersten Proben ist Steier schon einmal begeistert von den Mitarbeitern an der Staatsoper: „La Juive“ sei vermutlich auch die größte Kostümshow, die es hier seit Langem gegeben habe, vermutet die Regisseurin – doch trotz des Kraftakts habe die Kostümabteilung ihre Ergebnisse froh und stolz präsentiert. Und der Chor, der eine zentrale Rolle in dieser Grand Operá spiele, sei der beste, den sie bislang an einem Haus dieser Größe gehört habe.

Auf derartige Unterstützung ist Steier allerdings wohl auch angewiesen, denn wie die „Zauberflöte“ ist auch „Die Jüdin“ ein durchaus kompliziertes Stück. Es sei zum Beispiel typisch für die Grand Operá aus dem Paris des 19. Jahrhunderts, dass die Handlung während der Aufführung wiederholt wird, erzählt Steier: Einmal für die Streber, die von Beginn an da waren, und dann noch einmal für die Leute, die sich erst nach dem Essen in die Oper bequemten.

Sechs Stunden Oper

Darum ist das Stück in Hannover als gekürzte Fassung zu erleben: Von den gut sechs Stunden, die eine vollständige Aufführung dauern würde, sind etwa drei geblieben. „ Halévy war ein begnadeter Komponist für Stimmen“, sagt Steier – darum hat sie möglichst viele Arien und Chöre in ihrer Fassung erhalten. Gekürzt wurde eher in den rein instrumentalen Passagen.

Unerwünschte Aktualität

Erfahrungen mit dem Stück hat Steier schon 2008 als Regieassistentin in Stuttgart gesammelt. Damals hat sie die Inszenierung von Jossi Wieler und Sergio Morabito begleitet. Vor elf Jahren habe man dabei vor der Frage gestanden, wie man eine Oper, in der es um einen Konflikt zwischen Christen- und Judentum geht, in einer post-antisemitischen Zeit auf die Bühne bringt. „Das hat sich jetzt total geändert“, sagt Steier – die Gefahr, eine ältere Inszenierung zu wiederholen, sieht sie also nicht. Dass sie sich schon einmal intensiv mit dem Stück beschäftigt habe, sei im Gegenteil ein großer Vorteil für ihre aktuelle Arbeit: „Die Musik steckt mir schon in den Knochen.“

Calixto Bieito als Mentor

Den Job in Stuttgart, der ihr sehr geholfen habe, sich in Deutschland als Regisseurin zu etablieren, hat sie übrigens in Hannover bekommen: 2006 hat sie hier auf Vermittlung des Regisseurs Calixto Bieito, mit dem Steier eng zusammengearbeitet hat, den damaligen Intendanten Albrecht Puhlmann getroffen. Der wechselte kurz darauf nach Stuttgart und engagierte Steier für sein neues Team.

Inzwischen ist Steier froh, eng mit Laura Berman zusammenzuarbeiten: Das Theater, das Hannovers neue Intendantin anbiete, sei verlässlich gut gemacht und immer sehr aktuell. „Niemand kennt sich so gut wie sie mit jungen Theaterkünstlern aus“, lobt Steier. Das gelte für Komponisten, Regisseure und auch für Sänger: „Ich habe nie so gute Besetzungen gehabt wie bei ihr“, sagt Steier. Nach einem Himmelfahrtskommando hört sich das jedenfalls nicht an.

