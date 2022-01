Hannover

Sogar das Schloss ist hier mitfühlend. Seine Räume sind nicht einfach Säle, Salons und Kabinette, sondern Herzkammern, die sich je nach Situation ausdehnen und wieder zusammenziehen. Wird eine Situation brenzlig, verengen die Wände den Platz bedrohlich. Und gibt es ein Stimmungshoch, wird auch die Umgebung luftig und weit.

Bühnenbildner Momme Hinrichs hat für Mozarts „Hochzeit des Figaro“ an der Staatsoper Hannover nicht einfach Kulissen gebaut, sondern so etwas wie einen Organismus erschaffen. Die ganze Konstruktion ist ein Theaterwunderwerk: Ständig werden Wände und riesige Fensterfronten gegeneinander verschoben und eröffnen dabei neue Räume, Möglichkeiten, Abgründe. Es ist ein schwankender Grund, der Figuren wohl auch verschlingen könnte, und doch sorgt er kaum für Hektik: Alle Bewegung erscheint natürlich wie ein Pulsschlag, der mal entspannt geht – und mal bedrohlich schnell.

Der Zement bröckelt

Die belebte Umgebung ist ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse im Stück. Der Zement der absolutistischen Ordnung bröckelt an allen Ecken und Enden. Ob hier der Graf oder der Diener das Sagen hat, ist längst nicht immer zu unterscheiden. Mozart und sein Librettist Lorenzo Da Ponte haben dieser Umbruchstimmung den Charakter einer Komödie gegeben. In Hannover macht Regisseurin Lydia Steier daraus nun ein spektakulär düsteres Endspiel.

Der Diener als Aufrührer: Szene aus „Die Hochzeit des Figaro“ mit Richard Walshe (auf dem Tisch) in der Titelrolle. Quelle: Sandra Then

Das Happy End gibt es hier gleich zu Beginn: Noch vor der Ouvertüre wird die letzte Szene der Oper gespielt, in der die Akteure alle vorangegangene Verwirrung kurz abschütteln, um sich endlich zu den vorgesehenen Paaren zusammenzufinden. Wenn die gleiche Szene nach dreieinhalb Stunden noch einmal gespielt wird, ist an derart geordnete Verhältnisse nicht mehr zu denken. Im Hintergrund tobt dann ein Mob in sinnloser Zerstörungswut, die alle Gedanken an Versöhnung hoffnungslos erscheinen lässt.

Heimliche Hauptrolle: Sarah Brady als Susanna in „Die Hochzeit des Figaro“ an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Kostümbildner Alfred Meyerhofer, der das Personal ansonsten mit rauschenden Stoffen und hoch aufgetürmten Perücken in schöner barocker Opulenz ausgestattet hat, leistet sich dabei einen kleinen Bezug auf die Gegenwart: Einer der aufrührerischen Choristen trägt eine Pelzmütze mit Hörnern, wie sie auch beim Sturm auf das Capitol vor einem Jahr in den USA zu sehen war.

Ein Schlüssel zur Inszenierung ist dieses Detail aber nicht: Es geht nicht darum, die Spätzeit absolutistischer Herrschaft mit der möglicherweise gefährdeten Demokratie der Gegenwart gleichzusetzen. Die Regisseurin sucht vielmehr die Reibungsflächen im scheinbar makellosen Räderwerk der Komödie, um die Konflikte wieder sichtbar zu machen, über die sich die Komik erst erheben kann. In der alten Geschichte findet sie so ganz unterschiedliche Berührungspunkte zum Heute.

Musikalische Klarsicht

Die Partitur gibt Steier dabei zunächst recht: Auch Mozarts Musik ist eben nicht makellos schön, sondern voller Irritationen und voll unterschwelliger Bezüge auf die tieferen Beweggründe der Figuren. Mit scharfer Zeichnung der Dissonanzen und plastischen Phrasierungen legt Dirigent Giulio Cilona viel Wert darauf, das hörbar zu machen. In den Rezitativen leistet er sich sogar die Freiheit, weit vom Notentext abzuweichen, wenn es etwa darum geht, irreale Szenen auch für heutige Ohren irreal klingen zu lassen.

Irreale Szene: Kiandra Howarth und Germán Olvera als Gräfin und Graf. Quelle: Sandra Then

Mit seinen vielen jungen, aber charaktervollen Stimmen passt das Sängerensemble ideal zu dieser musikalischen Klarsicht: Germán Olvera ist ein ungewöhnlich verletzlicher Graf, Kiandra Horwarth eine versponnene Gräfin, Richard Walshe ein fast militant aufsässiger Figaro und Nina van Essen ein unwiderstehlich verwirrter Cherubino.

Heimliche Hauptfigur der Inszenierung ist Sarah Bradys Susanna: Sie ist in jeder Szene auf der Bühne und macht aus „Figaro“ einen Report der Magd: Unter ihrer schmucklosen Haube schaut sie wie eine Figur aus Margaret Atwoods dystopischem Roman mit einer Mischung aus Mitgefühl und überlegener Verständnislosigkeit auf die herausgeputzte und doch rücksichtslos-dumpfe Männerwelt.

Der verflixte letzte Akt

Drei Akte lang funktioniert der immer wieder überraschende Blick in die Abgründe der Komödie gut. Dann aber fällt die Konstruktion in sich zusammen: Die verschiedenen Erzähllinien, die Steier geknüpft hat, verbinden sich im vierten Akt nicht mehr recht mit der Handlung der Oper. Das Verwirrspiel im nächtlichen Garten, bei dem jede jeden täuscht, ist so kaum noch zu verstehen. Wer tut hier was warum? Die zunächst so wilde, mutige und prachtvolle Inszenierung scheint ausgerechnet im Finale alle Kraft zu klaren Antworten verloren zu haben.

Der Applaus am Ende ist bei der Mehrheit im Publikum lang und begeistert, während andere auffallend schnell den Saal verlassen. Fast wäre es eine große Produktion gewesen.

Von Stefan Arndt