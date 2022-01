Hannover

Fängt das neue Jahr wirklich gut an, wenn wir zu Beginn des Neujahrskonzerts in der Staatsoper Hannover auf vier Operncharaktere treffen, die ihres Lebens nicht froh werden? Die unglückliche Wassernixe Undine, die ihrem treulosen Ehemann den Todeskuss gibt, Julias Romeo, von dem nicht nur Leonardo-di-Caprio-Fans wissen, dass er nicht gut endet, die untreue Geliebte Nedda, die Mordopfer wird und ihren Liebhaber todbringend verrät. Und Lakmé, die Tochter eines Brahmanenpriesters, die sich selbst für ihre Liebe opfert. Immerhin wissen sie alle zum Zeitpunkt ihrer Arien noch nicht, wie ihre Opern ausgehen werden. Der erste Akt lässt alles offen. So geht es uns ja derzeit auch.

Die Oper hat reichlich aufgetischt zu ihrem Neujahrskonzert, das mittags und abends serviert wird. Als opulenter Gaumenkitzel gibt es Webers „Oberon“-Ouvertüre, die das Niedersächsische Staatsorchester unter seinem Chefdirigenten Stephan Zilias liebevoll koloriert.

Nach soviel Elfenzauber kommt der (laut Eigenbeschreibung) eher wenig elfengleiche Matthias Brodowy als Moderator. Und der beweist wortwitzig, dass man auch als eloquenter Leugner Beifall von klugen und kunstfreudigen Menschen bekommen kann. Wenn man sich nicht mit Corona, der Kugelform der Erde oder der NS-Geschichte auseinandersetzt, sondern mit der Schwerkraft und dem FC Bayern (da gab’s aber doch Widerspruch). „Schludrig im Sinne der Anklage“ (so Brodowy), balanciert der Kabarettist letztlich doch zur Programmabfolge.

Das Hauptthema: „Over the Rainbow“

Die ist unübersichtlich genug. Es gibt das Hauptthema „Over the Rainbow“, das aber reichlich zwei Stunden keine Rolle mehr spielen wird, und vier Unterthemen. Unter „Sonne und Mond“ besingt Barno Ismatullaeva als Dvoraks „Rusalka“ den Mond so elegisch-dramatisch, als wolle sie ihn zur Erde zwingen. Marco Lee steuert als junger Liebhaber auf den Höhepunkt zu: zum letzten Spitzenton. Sarah Brady beschwört mit Richard Strauss den „Morgen“, was am Tag nach Silvester immer passt.

Unter dem Stichwort „Natur“ ertönt der einzige explizite Walzer: aus Erich Wolfgang Korngolds wunderkindlichem Ballett „Der Schneemann“. Mit Nedda aus dem „Bajazzo“ (Barno Ismatulleava) und dem Blumenduett aus Delibes‚ „Lakmé“, bei dem Nina van Essen bereichernd zum Solistenteam stößt, geht es zum „Überraschungsgast des Programm“ (so Brodowy und Zilias im Duett): der Pause. Ein Scherz fürs Katerfrühstück.

Das Niedersächsische Staatsorchester unter seinem Chefdirigenten Stephan Zilias. Quelle: Samantha Franson

Wir machen einen „Walk to the Paradise Gardens“ (nach dem musikalischen Lageplan von Frederick Delius, der nicht zwingend als Reiseanreiz dient), landen aber doch in positiven Zonen: dem Reich der Freundschaft etwa, die laut Brodowy auch mal „durch dick und dick führen kann“. Bariton Hubert Zapiór reicht mit Bizets „Perlenfischer“ dem Tenor Marco Lee die Freundeshand, Sarah Brady und Nina van Essen liebeständeln in Mozarts „Cosi“ und Brady belegt mit Carlo Maria Menottis „The Telephone“, dass es auch in Vor-Handy-Zeiten schon Telefonabhängigkeit gab.

Nach zwei Stunden ist dann endlich (Motto Nummer 4) „Zeit für „Lebenssinn“. Dieser Sinn des Lebens ist laut Douglas Adams Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ schlicht die Zahl 42, aber dieser von Brodowy zitierte Gag verstrahlt wirkungslos im Opernhaus wie im leeren Weltall, dafür zündet die von Hannovers Lokal-Denker Gottfried Wilhelm Leibniz angezettelte Suche nach der besten aller Welten durch Leonard Bernsteins Opernmusical „Candide“, dessen gassenhauertaugliche Ouvertüre das Staatsorchester und sein Chef punktgenau hinsetzen.

Marco Lee als Candide und Sarah Brady als Cunegonde beschwören „Oh, Happy We“, was der Generalmusikdirektor als Stichwort für Glückwünsche und Danksagungen nutzt. Und dann alle: „Make our Garden Grow“ heißt die Hymne auf Achtsamkeit und Genügsamkeit, die alle fünf Solisten anstimmen und die in den Tusch auf das fröhliche neue Jahr einmündet.

Matthias Brodowy darf mitsingen

Und dann kommt doch noch der beschworene Regenbogen: „Somewhere over the Rainbow“, von allen und in allen erdenklichen Stimmkombinationen illuminiert. Und weil am Morgen danach immer noch jemand etwas im Kühlschrank findet, was noch serviert werden will, darf zur allerletzt der gelernte Kirchenmusiker Matthias Brodowy als Candides Lehrer Pangloss mitsingen.

Beglückung und Erschöpfung sind nicht die schlechtesten Neujahrserfahrungen.

Von Rainer Wagner