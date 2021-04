Hannover

Dass die Illusion nicht ganz perfekt ist, ist vielleicht ihre größte Stärke. Dabei ist es schon erstaunlich, wie weit Regisseur Immo Karaman gemeinsam mit Bühnenbildner Thilo Ulrich und Beleuchterin Susanne Reinhardt der Szene alle Farbe ausgetrieben hat. Seine Version von Benjamin Brittens „The Turn of the Screw“, die nun als Stream der Staatsoper Hannover Onlinepremiere hatte, macht aus der Kammeroper ein radikal verdunkeltes Nachtstück. Allein wenn die Sänger weit den Mund öffnen, kann man erkennen, dass hier kein Schwarz-Weiß-Film läuft: Ihre Mundhöhlen schimmern in lebendigem Rot.

Die Farbe, die so beim Singen unabsichtlich sichtbar wird, ist ein starkes Bild für die unterirdischen glühenden Strömungen, die hier jederzeit aus der erstarrten Oberfläche hervorbrechen können. Schließlich sind es innere Empfindungen, die so etwas wie Handlung in diesem vieldeutigen Stück vorantreiben. Niemals ist klar, ob das, was passiert, auch wirklich geschieht. Eine Erzieherin, die in einem abgelegenen Landhaus allein für die Erziehung zweier Kinder zuständig und damit wohl überfordert ist, sieht böse Geister ehemaliger Hausangestellter und wähnt die Kinder zunehmend unter deren Einfluss.

Eine sonderbare Geschichte

Es ist eine sonderbare Geschichte, die Henry James in der literarischen Vorlage zur Oper erzählt: „The Turn of the Screw“ ist spätviktorianische Schauergeschichte, tiefenpsychologisches Protokoll und schonungslose Missbrauchsgeschichte und doch nie eindeutig nur eines dieser Elemente. Der Autor lässt die Dinge in der Schwebe. Nur an der wachsenden Eskalation gibt es keine Zweifel: Am Ende ist eins der Kinder tot.

Die dunkle Faszination dieser Geschichte ist in der hannoverschen Produktion auch am Bildschirm deutlich zu spüren. Regisseur Karaman spielt sehr raffiniert mit Schatten und Spiegelungen und setzt ansonsten auf Reduktion und Symbolik: Er findet so eine eigene Bildsprache für das eigenwillige Stück, die mit ihrer Schwarz-Weiß-Ästhetik an den Film angelehnt und doch unverkennbar Theater ist. Für eine Aufführung per Stream ist das ideal.

Der Dirigent als Kommentator

Musikalisch kann die vorab aufgezeichnete Videoproduktion ebenfalls überzeugen: Der Klang ist so reich und klar und ausdifferenziert, dass man kaum glauben kann, dass nur 13 Musikerinnen und Musiker nötig sind, ihn zu erzeugen. Stephan Zilias leitet als Dirigent souverän durch die Aufführung – und begleitet die Übertragung im Internet als kenntnisreicher Kommentator im Chat. Zusammen mit Dramaturgin Regina Palmai weist er immer wieder auf die oft erstaunlichen Feinheiten des Stücks hin. Wer noch kein Britten-Fan ist, muss es dabei werden.

Kraftzentrum des Abends sind aber die Sängerinnen und Sänger, die mit rotglühenden Mündern den Gefühlsvulkan zum Ausbruch bringen: Sarah Brady führt als Erzieherin das starke Ensemble an, zu dem auch Monika Walerowicz, Sunnyboy Dladla, Barno Ismatullaeva, Weronika Rabek und Jakob Geppert vom Knabenchor Dortmund gehören. Eine große kleinformatige Produktion.

Wieder am 28. April und 15. Mai, 19.30 Uhr, auf der Website des Staatsoper. Karten gibt es für 5, 10 oder 35 Euro.

Stefan Arndt