Im Februar ist alles wieder gut. Dann, so hofft man an der Staatsoper Hannover, werden die Pandemie und ihre Folgen so weit verarbeitet sein, dass man normal planen kann. Von Februar bis August 2022 gibt es daher schon jetzt einen detaillierten Spiel- und Sitzplan. Wer ein Abonnement besitzt oder abschließen möchte, kann sich die Termine im kommenden Jahr bereits fest in den Kalender eintragen. Für die Zeit davor geht das nur bedingt – die Oper hat sich hier noch einen Corona-Puffer bewahrt.

Der grobe Rahmen mit Premierenterminen für die Spielzeit 2021/2022 steht also, die Details der einzelnen Vorstellungen können je nach Infektionslage und Hygienevorschriften noch angepasst werden. Für die Zeit vom Saisonstart am 18. September bis zum 31. Januar werden daher für die Dauerkunden zunächst Gutscheine ausgegeben, bevor ab Februar wieder alles in gewohnten Bahnen verlaufen soll.

Premieren für die Hausregisseurin

Das Programm, das am Donnerstag vorgestellt wurde, besteht aus neuen Produktionen und solchen, die ursprünglich bereits für diese oder die vorige Spielzeit vorgesehen und teilweise schon einstudiert waren. So kommt es, dass Barbora Horáková gleich zweimal hintereinander für große Inszenierungen verantwortlich ist. Die Tschechin ist eigentlich Hausregisseurin an der Staatsoper, konnte hier aber wegen der Pandemie bisher noch keine Arbeit zeigen.

Im April soll nun endlich ihre Inszenierung von Bohuslav Martinus Oper „The Greek Passion“ Premiere haben – mehr als zwei Jahre nach dem ursprünglichen Termin, der zu Beginn der Pandemie kurzfristig abgesagt werden musste. Weil die Proben damals sehr weit fortgeschritten waren, kann Horáková gleich im Mai eine neue Version von Peters Tschaikowskys Klassiker „Eugen Onegin“ auf die Bühne bringen.

Nachgeholt werden auch die neuen Produktionen von Verdis „Otello“ mit Generalmusikdirektor Stephan Zilias und dem Regisseur Immo Karaman (ab 30. Oktober), das Sondheim-Musical „Sweeney Todd“ (ab 27. November) sowie Ben Frosts Oper „Der Mordfall Halit Yozgat“, die in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel ab 18. März gezeigt wird. Neu im Programm ist „Der Vampyr“ – eine Oper des Komponisten Heinrich Marschner (1795–1861), der mehr als 30 Jahre Operndirektor in Hannover war. Der Regisseur Ersan Mondtag will ab 25. März einen frischen Blick auf das romantische Stück werfen. Bereits im Januar inszeniert Lydia Steier, die zu Beginn der Intendanz von Laura Berman bereits „La Juive“ auf die Bühne gebracht hat, Mozarts „Figaro“.

Neues Ballett von Marco Goecke

Ballettdirektor Marco Goecke präsentiert im Juni 2022 ein neues abendfüllendes Programm, das von Oscar Wilde inspiriert ist: „A Wilde Story“. Zum Auftakt der Spielzeit am 25. September zeigt das Ballett „Toda“, eine Uraufführung des hoch gehandelten jungen israelischen Choreografen Nadav Zelner. Der Abend „Wir sagen uns Dunkles“ verbindet drei Arbeiten von Jiří Kylián, Marco Goecke und dem Duo Paul Lightfoot und Sol León.

Als Gastsolistin zurück in Hannover: Sopranistin Nicole Chevalier wurde an der Staatsoper vor allem für ihren Soloauftritt in „La Traviata“ gefeiert. Quelle: Kathrin Kutter

Die Reihe der Konzerte beginnt mit dem Festkonzert zugunsten der Stiftung Staatsoper mit der Sopranistin Asmik Grigorian als prominenter Solistin. Im regulären Programm der acht Sinfoniekonzerte sind unter anderem Sopranistin Nicole Chevalier, Geiger Tobias Feldmann, Bratscher Nils Mönkemeyer und Cellist Pablo Ferrández zu erleben. Zu den Gastdirigenten gehören Tomáš Hanus und Titus Engel. Das Neujahrskonzert mit buntem Programm wird von Matthias Brodowy moderiert.

Darüber hinaus gibt es Kammer- und Kinderkonzerte, das umfangreiche neue Vermittlungsprogramm „XChange“ will zudem die Inklusionsbemühungen des Hauses verstärken. Vorgesehen sind auch Opern für Kinder und Jugendliche, zahlreiche Wiederaufnahmen sowie herausgehobene Projekte wie die Ostertanztage. Und im kommenden Jahr soll endlich auch der erste Opernball von Intendantin Laura Berman steigen. Terminiert ist er auf den 18. und 19. Februar. Es könnte das Fest zum Ende der Pandemie werden.

Von Stefan Arndt