Hannover

„Eine musikalische Expedition“ hat Regisseur Martin Mutschler seinen Musiktheaterabend genannt, den die Staatsoper nun in ihrer „Stimmen“-Reihe im Ballhof zeigt. In dem Format sollen Lieder aus aller Welt und verschiedene Aspekte des Gesangs präsentiert werden, um ein Publikum auch jenseits der Opernabonnenten anzusprechen. Vor Corona war unter anderem die populäre kurdische Sängerin Aynur in der Reihe zu hören.

Jetzt gibt es Lieder aus vielen Ländern und Zeiten – vom Spanien des 16. Jahrhunderts bis zu „And So It Goes“ von Billy Joel. Sie erzählen von der Erschütterung des Verliebens und von der Stille, die danach übrig bleibt. Carmen Fuggiss, Tobias Hechler, Darwin Prakash und Gagik Vardanyan sowie die Pianistin Tatjana Bergh geben sich beim Singen als Wissenschaftler, die die ihnen anvertrauten Lieder vermessen, katalogisieren und in Kisten hin- und herschieben.

Lesen Sie auch "Mythos Wirklichkeit": Pia Maria Kröll und Jonathan Heidorn im Ballhof Zwei

Eine Arche für Lieder

Inspiration für die szenischen Aktionen hat der Saatgut-Tresor in Norwegen geliefert, der als eine moderne Arche Noah Samen von Pflanzen aus aller Welt sammelt und frisch hält. Es ist eine schöne dystopische Idee, dass auch Liebeslieder gesammelt würden, damit die in ihnen gefassten Gefühle in liebloser Zeit wieder aufblühen können. In der Gegenwart lenkt das ständige Verpacken und Untersuchen allerdings eher von der Musik ab, und nicht alle Lieder haben die Kraft, das zu überstrahlen.

Wieder am 16., 23. und 26. Juni im Ballhof Zwei.

Von Stefan Arndt