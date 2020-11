Hannover

Das beste Opernhaus des Jahres 2020 steht in Hannover – die Staatsoper wurde am Montagabend bei der Vergabe der „Oper!“-Awards in der Hauptkategorie ausgezeichnet. „Innerhalb kürzester Zeit hat es die neue Intendantin Laura Berman geschafft, die Staatsoper Hannover als interessantestes Haus auf der musikalischen Landkarte zu positionieren“, heißt es in der Begründung der Jury. „Ohne persönliche Eitelkeiten“ mache Berman „Theater für die Stadt“ und setzte dabei „nicht auf vermeintlich große Namen, sondern auf Qualität in der Stückauswahl sowie bei den Regisseuren und Regisseurinnen“.

Die „Oper!“-Awards wurden im vergangenen Jahr erstmals vergeben – damals wurde das Opernhaus Zürich geehrt. Initiator Ulrich Ruhnke, der auch Herausgeber der titelgebenden Fachzeitschrift „Oper!“ ist, hat eigentlich besonderen Wert darauf gelegt, die Auszeichnungen bei einer öffentlichen Gala zu vergeben. Der deutschsprachige Raum sei das „Kernland“ – oder, wie der Regisseur Barrie Kosky es formuliert hat, der „Regenwald“ – des internationalen Opernbetriebs. Anders als etwa in der Filmbranche gebe es aber keine regelmäßige Veranstaltung, bei der dieser Betrieb gefeiert werden kann. Die Awards sollen hier Abhilfe schaffen – und gleichzeitig einen Teil des Glanzes auf Ruhnkes Publikation lenken. In diesem Jahr konnte die Gala aber coronabedingt nicht wie geplant im Berliner Renaissance-Theater stattfinden, sondern musste ins Internet verlegt werden.

„Wir haben im Augenblick nicht genug Repertoire für einen Spielplan nach der Pandemie – das macht mich ziemlich unruhig“: Laura Berman. Quelle: Irving Villegas

Weit gereiste Juroren

Eine achtköpfige Jury entscheidet über die Preisträger in insgesamt 20 Kategorien. Sie besteht aus Kritikern und Kritikerinnen beim Rundfunk und der Presse, die noch ausführlich überregional über Opernaufführungen berichten. Entsprechend weit gespannt ist die Auswahl der Gewinner: Beste Orchester etwa wurden die Wiener Philharmoniker, der Titel für die beste Orchesterleitung ging (nach der Entscheidung für die Dirigentin Joana Mallwitz im vergangenen Jahr) zum zweiten Mal an eine Frau: Oksana Lyniv, derzeit noch Generaldirektorin in Graz, bekommt so schon Vorschusslorbeeren vor ihrem voraussichtlichen Debüt bei den Bayreuther Festspielen im kommenden Jahr.

Ausgezeichnet werden zudem einzelne Produktionen aus Köln, Paris, Weimar und Brüssel sowie die Salzburger Festspiele. Beste Sängerin ist die georgische Mezzosopranistin Anita Rachvelishvili, bester Sänger der französische Tenor Benjamin Bernheim, der zwischen den beiden Lockdown-Phasen auch im Festkonzert zum Spielzeitstart an der hannoverschen Oper zu erleben war.

Ein Titel für alle

Dort ist den weit gereisten Juroren die musikalische Qualität als „regelmäßig überzeugend“ aufgefallen. Beispielhaft hervorgehoben wird dabei die Aufführung von Fromental Halévys „La Juive“, die Berman als Eröffnungspremiere zu ihrem Amtsantritt im Herbst 2019 präsentiert hatte.

Das „interessanteste Haus auf der musikalischen Landkarte“: die Staatsoper Hannover. Quelle: Clemens Heidrich

„Ich bin stolz, dass wir das so gut hinbekommen haben“, sagt die Intendantin heute über diese Produktion. „Man sieht darin, was jede Abteilung in diesem Haus kann: eine Menge.“ Oper sei eine komplexe Kunstform, bei der es gleichermaßen auf ganz unterschiedliche Bereiche wie etwa die Beleuchtung, die Sängerbesetzung oder die Kostüme ankomme. Der Titel „ Opernhaus des Jahres“ zeige, dass in Hannover alle Zutaten stimmten: „Er ist eine Auszeichnung für alle Mitarbeiter an unserem Haus.“

Zuspruch zur rechten Zeit

Zudem sei das Lob gerade derzeit besonders wohltuend, so die Intendantin. Die Corona-Krise bereitet ihr nicht nur angesichts der Aufführungsverbote der Gegenwart Sorgen, sondern auch darüber hinaus. „Wir haben im Augenblick nicht genug Repertoire für einen Spielplan nach der Pandemie“, sagt sie mit Blick auf viele abgesagte Produktionen. „Das macht mich ziemlich unruhig.“ Auch die für das kommende Frühjahr geplanten Premieren von Giuseppe Verdis „Otello“ und Aribert Reimanns „Lear“ müssen jetzt abgesagt werden.

Coronakonforme Produktionen wie „Le vin herbé“ in Herrenhausen oder „Trionfo“ und eine neue Version von „Carmen“, die zwischen den bisherigen Theaterschließungen entstanden sind, seien nicht groß genug besetzt, um sie unter Normalbedingungen weiterzuspielen: „Damit wären zu viele Leute hier im Haus unterbeschäftigt.“

Den Juroren werden aber gerade diese drei Produktionen zusätzliche Argumente geliefert haben, den Haupttitel jetzt nach Hannover zu geben. Eine derart kreative Spielplangestaltung unter Corona-Bedingungen haben sie bei den allermeisten anderen Häusern nämlich vermisst, was für sie das „Ärgernis des Jahres“ ist. Sie beklagen eine allgemeine „Fantasielosigkeit und passive Opferhaltung der Opernhäuser in der Pandemie“.

