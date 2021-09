Hannover

Hannovers US-amerikanische Opernintendantin Laura Berman lebt und arbeitet seit Langem im deutschsprachigen Raum, und doch kommt es gelegentlich vor, dass sie hier noch ein Wort hört, das sie bis dahin nicht kannte. Gerade, so erzählt sie es beim Festkonzert zugunsten der Stiftung Staatsoper Hannover, mit dem traditionell die Spielzeit eröffnet wird, habe sie wieder ein neues Verb lernen müssen: „entwöhnen“.

Der Zusammenhang, in dem Berman dem Wort jetzt des Öfteren begegnet ist, könnte langfristig zum Problem für ihr Haus und viele andere Institutionen und Veranstalter werden: Denn „entwöhnt“ hat sich das Publikum – vielleicht von der Kultur insgesamt, in jedem Fall aber von regelmäßigen Besuchen in Theatern, Konzertsälen und Opernhäusern.

Es ist zumindest (noch) nicht so, dass der in der Pandemie viel beschworene Hunger auf Kultur im großen Stil durch den Kauf von Tickets gestillt würde. Darum startet Berman die neue Spielzeit mit einem unverblümten Appell an das treueste Publikum im auf Abstand voll besetzten Saal: „Erzählen Sie es weiter, wenn Sie das nächste Mal zu uns kommen! Bringen Sie Freunde mit!“

„Wir spielen wieder die großen Schinken“: Intendantin Laura Berman mit Generalmusikdirektor Stephan Zilias beim Festkonzert in der Staatsoper Hannover. Quelle: Clemens Heidrich

Schwierigere Bedingungen

Düsterer werden die Zukunftsaussichten noch, wenn Andreas Schober, der Vorsitzende der Opernstiftung, in seiner Begrüßung den Blick auf die politischen Rahmenbedingungen lenkt. Es gebe in Deutschland dank relativ auskömmlicher öffentlicher Förderung mehr als 100 Opernhäuser, sagt er – eine einmalige kulturelle Landschaft. „Aber wer weiß, wie lange es die öffentliche Förderung in diesen schwierigen Zeiten noch geben wird?“ Privates Engagement, so Schober, sei deshalb gerade jetzt wichtiger denn je.

Natürlich ist das Werbung für die Stiftung, die seit 17 Jahren einzelne Produktionen des Opernhauses unterstützt, um den künstlerischen Freiraum abseits von wirtschaftlichen Zwängen zu vergrößern. Es ist zugleich aber auch ein Ausblick auf mögliche Sparmaßnahmen beim Staatstheater, die angesichts eines auf absehbare Zeit schmalen Landeshaushaltes wohl kaum abzuwenden sein dürften.

„Wiedergeburt der großen Oper“

Musikalisch hält das Opernhaus beim Festkonzert mit Opulenz dagegen. Dafür sorgt unter anderem die lettische Sopranistin Kristine Opolais, die kurzfristig für ihre erkrankte Kollegin Asmik Grigorian als Stargast eingesprungen ist. Mit großer Stimme und großen Gesten erzeugt Opolais mit Arienhits aus „Madama Butterfly“, „Rusalka“ und „Eugen Onegin“ jene Begeisterung im Publikum, die die beste Werbung für die Kunstform Oper ist.

Generalmusikdirektor Stephan Zilias kündigt für diese Spielzeit „die Wiedergeburt der großen Oper“ nach den kleinformatigen Produktionen der Corona-Zeit an. „Wir spielen wieder die großen Schinken“, sagt er.

Die neue Spielzeit Erste Premiere der Saison 2021/2022 ist ein Ballettabend: „Toda“, eine Choreografie von Nadav Zelner, wird am Sonnabend, 15. September, uraufgeführt. Erste Opernpremiere ist „Otello“ von Giuseppe Verdi am 30. Oktober, der Musical-Thriller „Sweeney Todd“ folgt im November. Im kommenden Jahr sind unter anderem Produktionen von Mozarts „Figaro“, Ben Frosts NSU-Oper „Der Mordfall Halit Yozgat“, „The Greek Passion“ von Bohuslav Martinu und Tschaikowskis „Eugen Onegin“ geplant. Im März hat die Oper „Der Vampyr“ Premiere, die der langjährige hannoversche Operndirektor Heinrich Marschner 1828 komponiert hat.

Ob es wirklich dazu kommt, wird allerdings auch vom Infektionsgeschehen und den damit verbundenen Rahmenbedingungen abhängen. Als erste Opernpremiere am 30. Oktober ist Verdis „Otello“ mit seinen großen Chören geplant, in der zweiten Spielzeithälfte soll dann endlich Bohuslav Martinus „The Greek Passion“ mit mehr als 120 Mitwirkenden auf der Bühne gespielt werden – eigentlich wäre die Premiere unmittelbar nach Beginn des ersten Lockdowns vor anderthalb Jahren gewesen.

Beim Festkonzert, das auch Ausschnitte aus diesen und weiteren für die kommenden Monate geplanten Werken präsentiert, ist jedenfalls noch kein Opernchor zu hören. Vorerst beschränkt man sich auf das Solistenensemble, das unter anderem mit dem Bassisten Markus Suihkonen vielversprechend erweitert wurde.

James Newby, Daniel Miroslaw, Barno Ismatullaeva, Sarah Brady, Sunnyboy Dladla und viele weitere Solistinnen und Solisten lösen mit starker Stimme und großer Ausstrahlung schon jetzt die hohen Ansprüche ein, die man an das „beste Opernhaus“ haben kann, zu dem die Staatsoper im November von einer Kritikerjury gewählt wurde. Beim Staatsorchester, das unter Leitung von Stephan Zilias, Valtteri Rauhalammi, James Hendry und Giulio Cilona spielte, gibt es nach der langen Zeit in Kurzarbeit in einigen Stimmen noch Luft nach oben.

