Es gehört schon ein bisschen (Über-)Mut dazu, ein Freiluftprogramm in Hannover „Sh*t happens“ zu benennen. Prompt hatte es am Vorabend bei der Eröffnung der „Summer Session 2020“ im Herrenhäuser Gartentheater ordentlich genässt. Aber am Sonnabend verwässerte nichts den Genuss, wenn man die Corona-Nebenwirkungen eines Theaterbesuchs ignoriert. Der diensthabende Wettergott kann vielleicht kein Englisch, der titelgebende Mist (freundlich übersetzt) bezog sich auf die Liebeswirrungen und familiären Verstrickungen, die auf der Bühne besungen wurde.

Als Moderatorin konnte Intendantin Laura Berman Helen Donath begrüßen, die man gerne als Grande Dame der hiesigen Opernlandschaft bezeichnen würde, wenn das Wort Dame auf diesen patenten Weltstar passen würde, der eine Diva ohne Allüren ist. Die gebürtige Texanerin und bekennende Wahlwedemärkerin bewährte sich als „Moderations-Azubi“ (Selbstbeschreibung) mit gewohnter Bravour. Kaum glauben mochte man ihr allerdings ihre Erinnerung, dass sie 1964 (!) als neu engagiertes Ensemblemitglied der Staatsoper in Frank Martins „Le vin herbé“ gesungen habe, das jetzt wieder in Hannover erklingt. Wer ja kurz nachrechnet, muss zum Schluss kommen, dass der runde Geburtstag, der bei Helen Donath demnächst ansteht, wohl doch den kalendarischen Fakten entspricht.

Schwungvolles Blech

Sie präsentierte mit fast mädchenhaftem Schalk die versammelten Blechbläser des Staatsorchesters („Boys – and Girl“). Und Blechbläserklänge passen perfekt zur sommernächtlichen Stimmung im Gartentheater. Als es gegen Ende des anderthalbstündigen Programms dann doch kühl wurde, heizten die neun Bläser und die Hornistin Renate Hupka mit Jan Kotsiers schwungvoller „Brass Symphony“ unter Leitung von Valterri Rauhalammi angemessen ein.

Sichtlich beglückte Opernfreunde

Die Solostimmen mussten sich mit den begrenzt raumfüllenden Klavierklängen zufriedengeben, die Carlos Vázquez beisteuerte. Akustisch beglückend war das so wenig wie die elektronisch verstärkten Stimmen. Aber die Opernfreunde waren sichtlich beglückt, überhaupt wieder Livearien zu vernehmen. Liebesleid präsentierte vor allem Tenor Long Long als Werther und als Don Carlos. Die Herren von der tieferen Stimmabteilung waren für Väter zuständig: Daniel Miroslaw mit Verdi und Pavel Chervinsky ebenfalls mit Verdi und dem seltenst zu hörenden Dargomyschski. Barno Ismatullaeva und Shavleg Armasi bekundeten „Die Macht des Schicksals“ und blätterten in Tschaikowskys unterschätzter Märchenoper „Iolanta“. Allesamt „Leute, denen es auch nicht gut geht“, wie Helen Donath anmerkte.

Den Opernentwöhnten im Publikum ging es dennoch nach diesem Abend schon ein bisschen besser, zumal die dunklen Wolken nur über dem Ariengeschehen lagen. Es kann ja, hoffentlich, alles nur besser werden.

Die weitere Vorstellungen am 27. Juni und 9. Juli sind bereits ausverkauft.

Von Rainer Wagner