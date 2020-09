Hannover

Die Abstandsregeln, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, machen es Opernhäusern unmöglich, ihr gewohntes Programm in gewohnter Weise zu spielen. Dagegen behaupten sie sich hauptsächlich mit zwei Strategien: Entweder man orientiert sich an den Regeln der Fußball-Bundesliga und spielt mithilfe von Quarantäne und Tests weiterhin große Oper, wie die Salzburger Festspiele es vorgemacht haben. Oder man kürzt Spieldauer und Besetzungslisten und zeigt reduzierte Fassungen der Repertoirewerke, wie man es in Hannover bereits mit Mozarts „ Don Giovanni“ probiert hat.

Ein dritter Weg

In der ersten Premiere der Corona-Spielzeit präsentiert die Staatsoper nun einen dritten Weg. Statt des ursprünglich geplanten Eröffnungsstücks und der später angedachten Ersatzlösungen hat man sich für eine ganz neue Produktion entschieden, die nicht den Hygieneanforderungen angepasst werden muss, sondern gleich von ihnen ausgeht. Klein besetzte Kammeropern, die das ermöglichen würden, findet Intendantin Laura Berman aber nicht interessant für ihre große Bühne. Stattdessen gibt es nun ein ganz neu erfundenes Stück.

Kein Vergnügen, keine Schönheit

„Trionfo. Vier letzte Nächte“ heißt die Produktion, die Regisseurin Elisabeth Stöppler gemeinsam mit dem Dramaturgen Martin Mutschler entwickelt hat. Grundlage ist „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“, ein frühes Oratorium von Georg Friedrich Händel, dessen Handlung komplett überschrieben wurde. Statt des ursprünglichen Wettstreits der Allegorien Schönheit, Vergnügen, Erkenntnis und Zeit erlebt man nun die lose verknüpften Entwicklungsgeschichten von vier Menschen, die in einer Nacht Wege aus einer persönlichen Krise suchen.

Wege aus der Krise: Nina van Essen (links) und Sarah Brady in „Trionfo. Vier letzte Nächte“. Quelle: Sandra Then

Was zunächst wie eine dramaturgische Nottransplantation erscheint, erweist sich als kraftvolle Neubelebung der Kunstform Oper. In eine zeitgenössische Handlung integriert gewinnt Händels Musik brennende Ausdrucksintensität, die weit über die pure Schönheit hinausgeht, mit der sie sonst die Hörer berührt. Die „Vier letzten Nächte“ sind sehr kluges, sehr modernes Theater, das durch die Synthese mit der Musik starke emotionale Verdichtung erfährt. Die Lösung des Aufführungsproblems hat hier ein neues Musiktheater hervorgebracht, das den Vergleich mit dem der guten, alten Zeit nicht zu scheuen braucht.

Ein unbeschriebenes Blatt

Leer wie ein unbeschriebenes Blatt ist dann auch die Bühne zu Beginn, doch Ausstatter Valentin Köhler nutzt ihre Möglichkeiten im Laufe des Abends voll aus, ohne je aufzutrumpfen. Einmal wird vom Schnürboden eine ganze Batterie an Möbeln und Requisiten herabgelassen, die die leere Fläche in vier Miniwohnungen verwandelt. Die staubsaugende Hausfrau, der einsame Dichter, die Lebenslustige mit der Zigarette, der Geschäftsmann im Anzug: Das Leben der Menschen hier ist quadratisch, praktisch – gut allerdings ist es nicht, wie sich bald erweist.

Mit heimlichen Geständnissen und kleinen, überraschenden Wendungen werden die Klischees Schicht für Schicht abgetragen, bis auch die typisch möblierten Wohnquadrate ihren Sinn verlieren. Die Bühne fährt dann nach oben und offenbart ein Innenleben, in dem nur noch die abstrakten Muster von Neonröhren geheimnisvolle Auswege beleuchten. Die Lebenslustige hat jetzt Brustkrebs im Endstadium, die Hausfrau will Kind und Mann verlassen und der Geschäftsmann lieber eine Frau sein.

Der Geschäftsmann als Frau: Sunnyboy Dladla in einer Szene aus „Trionfo. Vier letzte Nächte“. Quelle: Sandra Then

Aus den klar erkennbaren Typen zu Beginn werden aber nicht einfach andere klar erkennbare Typen. Die letzten Nächte münden vielleicht im Tod, vielleicht in Erlösung, vielleicht aber auch nur in einem klärenden Gespräch. Die Figuren durchlaufen keine Entwicklung von A nach B – sie werden vielmehr mit Leben geflutet bis sich alle Eindeutigkeit auflöst: Ihr Weg führt ins Offene.

Aphoristische Übertitel

Librettist Martin Mutschler braucht wenige Worte, um all das zu skizzieren. Zunächst genügen schön aphoristische Übertitel, um die Figuren zu charakterisieren. Später gibt es knappe Monologe, die die Sänger in ihren jeweiligen Muttersprachen von Niederländisch bis Zulu sprechen und damit die Lächerlichkeit des akzentgefärbten gesprochenen Wortes auf der Opernbühne vergessen machen.

Insgesamt wird wenig geredet. Umso sprechender ist Stöpplers Personenführung. Vor allem aber gibt es Händels Musik. Es ist erstaunlich, wie lebensschwer und zweifelnd auch Arien klingen, die der Komponist eigentlich einer herzlosen Allegorie wie der Zeit zugedacht hat. Tenor Sonnyboy Dladla kann ihnen oft sogar noch zusätzliche Wärme und Gefühlstiefe verleihen. Sarah Brady lässt ihren Sopran und ihre Figur im Laufe des Abends immer heller leuchten und Mezzosopranistin Nina van Essen verströmt nicht nur balsamische Wärme, sondern kann auch spektakulär außer sich geraten. Nicholas Tamagna schließlich ist ein kraftvoller Countertenor.

Luft und Licht: Sarah Brady vor dem Dirigenten David Bates und dem Niedersächsischen Staatsorchester. Quelle: Sandra Then

Heimlicher Star des Abends ist aber der Dirigent David Bates, der große Klarheit mit viel Fantasie verbindet. Das Staatsorchester, das hinten auf der Bühne sitzt, phrasiert bei ihm fast überdeutlich und doch nie aufdringlich, die Tempi sind meist gelassen und dann doch plötzlich rasant. Bates bringt Luft und Licht in die Musik und verleiht dem Klang etwas Schwebendes, das auch die Sänger emporträgt. So gut hat Barockmusik in der Oper noch nie geklungen. Ein Trionfo.

Wieder am 22. und 24. September sowie am 2., 9., 17., 23. und 30. Oktober.

