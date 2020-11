Hannover

Einen tief bewegenden Abschied in den staatlich verordneten, mindestens vierwöchigen Kultur-Lockdown feierte das Staatsorchester mit seinem zweiten Abo-Konzert am Sonntagvormittag im Opernhaus. Das ursprünglich geplante Programm musste kurzfristig zusammengestrichen werden, weil bei einem Orchestermitglied eine Covid-19-Infektion nachgewiesen wurde. Dadurch wurde es nötig, weitere Orchestermitglieder vorsorglich in häusliche Quarantäne zu schicken. Da in der Kürze der Zeit keine Ersatzmusiker mehr organisiert werden konnten, mussten die beiden geplanten Werke von Igor Strawinsky (Dumberton Oaks und Pulcinella-Suite) ersatzlos entfallen. Übrig blieben, welch eine Ironie des Schicksals, die beiden Trauermusiken von Einojuhani Rautavaara und Richard Strauss.

Intensives Erlebnis

Was auf der einen Seite sehr schade war, weil der fröhlich-spielerische, neoklassizistische Rahmen des Programms wegfiel, führte andererseits dazu, dass das Konzert zu einem sehr intensiven Erlebnis wurde. Und es war spürbar, dass weite Teile des Publikums das übrig gebliebene Programm auch als eine Art Requiem für den nun für mindestens vier Wochen ruhenden Konzert- und Kulturbetrieb verstanden. Selten hat man einen so lang anhaltenden, dabei aber keinesfalls überschäumenden Applaus gehört wie nach den Metamorphosen von Richard Strauss.

Anzeige

Die beiden Werke bildeten ein hochinteressantes Paar. Beide Werke wurden als Trauermusiken konzipiert: Strauss schrieb seine Metamorphosen für 23 Solostreicher in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs unter dem Eindruck der Zerstörung der Opernhäuser in München, Dresden und Wien. Rautavaara komponierte sein Requiem in our time für 13 Blechbläser und Schlagzeug im Jahr 1953 und widmete es seiner Mutter, die 1944 verstorben war. Beide Werke nehmen Abschied von etwas Geliebtem und Unersetzlichem.

Hörbar trauriger Applaus

Die reine Streicherbesetzung von Strauss‘ Metamorphosen ist klanglich weit weniger abwechslungsreich, dafür ist hier die Form besonders interessant. Dirigent Stefan Zilias vergleicht sie mit wachsendem Efeu – mit immer neuen, ähnlichen Trieben, die aber doch individuell sehr unterschiedlich und einzigartig sind. Und genau das hat er mit seinen Musikern gut herausgearbeitet. Im Tempo etwas fließender als viele Kollegen waren besonders die vielen verschiedenen Binnenstimmen immer gut zu hören, was bei diesem Stück keine Selbstverständlichkeit ist. Nachdem der Streicherklang in einer spannungsvollen Stille verklungen war, endete der Konzertvormittag mit dankbarem und beinahe schon hörbar traurigem Applaus.

Von Michael Meyer-Frerichs