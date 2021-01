Hannover

In der Mediathek des Schauspiels Hannover begegnet Katharina Blum der Mutter des Grundgesetzes – als hätten sich die Figuren aus den Videotrailern zu zwei ganz verschiedenen Stücken befreit. In einem gut sieben Minuten langen Kurzfilm unterhalten sich die Ensemblemitglieder Caroline Junghans (aus Stefan Puchers Inszenierung von „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“) und Nicolas Matthews (aus Friederike Schuberts „Grundgesetz – in concert“) in ihren jeweiligen Rollen über Schuld und Ehre.

Der Dialog ist das erste Video aus der Reihe #alleinimtheater des Staatstheaters, die auf einer Idee von Kerstin Schomburg basiert – als Fotografin ist sie seit der letzten Spielzeit normalerweise eher für die unbewegten Bilder von Ensemble und Inszenierungen zuständig. „Ich glaube fest daran, dass die Figuren aus den Stücken des Spielplans sich untereinander kennen und sich treffen, wenn kein Publikum da ist“, sagt sie. Schnittmengen zwischen den aktuellen Inszenierungen seien ohnehin selten Zufall.

Also bespricht sich Schomburg mit Regisseuren, Dramaturgen und Ensemblemitgliedern, um im Team interessante Konstellationen, Situationen und Dialoge zu finden. Für das erste Video schrieb Intendantin Sonja Anders ein kurzes Skript als Grundlage. Ist die Reihe eine Notlösung für die Zeit, die das Team pandemiebedingt allein im Theater verbringt? „Ich wollte so etwas schon immer mal machen“, sagt Schomburg. „Manche Ideen brauchen bei mir eben lange.“

Verschwundene Orte

Irgendwann möchte sie verschwundene Orte aus der griechischen Mythologie in Fotografien fassen, Troja zum Beispiel. Und in ihrer Langzeitbeschäftigung mit Landschaften arbeitet sie seit geraumer Zeit an einer Serie mit Bildern aller in Betrieb befindlichen deutschen Atomkraftwerke. Schomburg hat nach einer Ausbildung als Fotografin Visuelle Kommunikation und Freie Kunst an der Hochschule Hannover studiert, unter anderem bei Matthias Koch, Meisterschüler des Fotografen Bernd Becher.

In dieser Zeit entdeckte sie multiperspektivisches Erzählen für sich. Für ihre Diplomarbeit „Der Tschibofreund“ verfolgte sie über einen Zeitraum von drei Jahren die Spuren eines unbekannten Postkartenschreibers. Später arbeitete sie am Deutschen Schauspielhaus ein Jahr lang als Grafikerin für dessen Intendanten Tom Stromberg – und blieb dann weitere acht Jahre als Fotografin. Mit Film beschäftigte sich Schomburg bereits im Studium, „aber immer aus einer fotografischen Perspektive“, wie sie sagt.

Es geht ums Bonusmaterial

Sie möge die Filme des Regisseurs Wes Anderson, sagt sie, dessen „stehende Bilder, in denen Dinge passieren“. In ihrer eigenen Reihe #alleinimtheater wird es mit dem Marquis von Posa aus „ Don Carlos“ und Zuzu aus „Dance Nation“ weitergehen, die sich gegenseitig Fragen stellen. Und Pater Domingo, ebenfalls aus „ Don Carlos“, könnte später auf Agamemnon aus „Iphigenie“ treffen. Dabei geht es Schomburg um Bonusmaterial, um Assoziationsräume.

Das Abfilmen von Produktionen überlässt sie anderen: Für Bühnenvideos beauftragt das Schauspiel Hannover, wie viele andere Theater in Deutschland auch, die Wuppertaler Experten von Siegersbusch Film.

Gleich zu Beginn des ersten Lockdowns im März begann Schomburg, hinter den Kulissen ergänzende Perspektiven zu sammeln. Sie ließ zum Beispiel Ensemblemitglieder in Videochats erzählen, was sie eigentlich abends auf der Bühne gemacht hätten. Sie vergleicht ihr zusätzliches Videomaterial mit einem digitalen Programmheft, das Aspekte der Stücke weiterdenkt und -erzählt. Die Erfahrungen damit werden noch nachwirken, wenn Theater wieder vor Ort stattfinden kann.

Freundin vieler Perpektiven: Kerstin Schomburg. Quelle: Kerstin Schomburg

Die Mediathek des Schauspiels Hannover ist unter www.staatstheater-hannover.de/de_DE/mediathek-schauspiel zu finden.

