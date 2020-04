Hannover

Die Intendantinnen von Oper und Schauspiel, Laura Berman und Sonja Anders, erwarten die Einstellung des Repertoirebetriebs an ihren Häusern bis zum Ende der Spielzeit. Doch anders als etwa in Hamburg oder München, wo die Theater bis zum Herbst geschlossen bleiben, sollen jetzt in Hannover neue Formate gefunden werden, mit denen in den kommenden Wochen möglicherweise gespielt werden kann, ohne die Gesundheit von Besuchern und Künstlern zu gefährden.

Die Theaterleiterinnen denken unter anderem an Vorstellungen unter freiem Himmel und kleine Formate wie Monologe oder Liederabende. Dabei müssen sie voraussichtlich eine Reihe praktischer Schwierigkeiten überwinden: Der erforderliche Mindestabstand zwischen zwei Chorsängern zum Beispiel müsste wohl sechs Meter betragen. Der leere Zuschauerraum im Opernhaus ließe zwar Proben mit einer solchen Aufstellung zu – ob allerdings die Lüftung im Saal ausreicht, ist noch nicht geklärt. Könnten tragbare Plexiglasschilder für die Sänger eine Lösung sein? Die Opernchefin denkt darüber nach.

Trost und Ablenkung

Außer mit Planungen und Problemlösungen beschäftigen sich Anders und Berman derzeit intensiv mit der Rolle der Kunst in der Gesellschaft. „Wir wollen uns nicht mit dem Gedanken zufrieden geben, dass Kultur nur Luxus ist“, sagt Berman. Ihre Kollegin Anders glaubt, dass die Krise eine Gelegenheit sei, viele Dinge neu zu justieren. Die Kultur dürfe dabei nicht unter die Räder kommen, warnen die Intendantinnen: Sie könne gerade jetzt Stütze und Trost sein. Besonders denken die Intendantinnen dabei an die darstellende Kunst, die kollektive Erlebnisse ermögliche.

Hausherrinnen allein zu Haus: Die Intendantinnen Laura Berman (Oper, links) und Sinja Anders (Schauspiel). Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie genau die künftig erlebbar sein werden, ist allerdings noch offen. Die Planungen für die kommende Spielzeit gehen derzeit von verschiedenen Szenarien aus. Besonders schwer hat es die Oper, weil dort oft viele Menschen gleichzeitig auf der Bühne und im Orchestergraben agieren. Eine Lösung könnten klein besetzte Bearbeitungen von Opern sein, die später im Normalformat ins Repertoire übernommen werden können. Beim Schauspiel hat Anders schon entschieden, eine Produktion mit besonders vielen Schauspielern in die übernächste Spielzeit zu schieben.

Wie kann geprobt werden?

Um die nächsten Wochen zu planen, muss die reguläre Saison erst offiziell abgesagt werden. Wegen der Planungssicherheit für das Publikum und die Künstler hoffen Berman und Anders, dass das nun bald geschieht. Auch coronakonforme Theaterformen können erst konkret entwickelt werden, wenn klar ist, unter welchen Bedingungen geprobt und aufgeführt werden kann. Die gesellschaftliche Relevanz von Oper und Schauspiel, so der Appell der Theaterleiterinnen, mache hier schnelle Entscheidungen erforderlich.

Was passiert mit den Tickets? Karten für abgesagte Vorstellungen werden automatisch erstattet, wenn beim Kauf die Kundendaten erfasst wurden. Offiziell abgesagt sind bisher erst alle Vorstellungen bis zum2. Mai. Tickets für spätere Vorstellungen werden erstattet, sobald diese vom Land untersagt sind.

Der Vorlauf an großen Theatern ist jedenfalls lang: Berman etwa plant gerade den Opernball im kommenden Jahr. Sie wurde dafür kritisiert, dass sie die Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen ließ. Jetzt sagt sie, es sei im Nachhinein vielleicht ein Glück gewesen, dass der Opernball nicht stattfand. Er hätte am Beginn der Corona-Pandemie gelegen – und Hannover möglicherweise zu einem Krisenherd gemacht.

Von Stefan Arndt und Ronald Meyer-Arlt