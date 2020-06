Hannover

Das Schauspiel Hannover darf endlich wieder vor Publikum spielen: Zwar passen nur 70 Zuschauer an die mit viel Abstand platzierten Tische im Hof. Zwar steht für das spontane Sommerfestival „The Wow must go on“ und die darin gezeigten „Ensemble Nights“ kein zusätzliches Budget zur Verfügung. Zwar lassen nicht einmal zwei Wochen zwischen Genehmigung und Aufführungsbeginn nur spontane Formate zu. Dennoch erntet Regieassistent Oliver Meyer am zweiten Abend des Programms bereits begeisterten Applaus nur für die Worte: „Herzlich willkommen im Hof des Schauspielhauses.“

Es hat sich viel angestaut

Ensemble und Team seien in ihrer ersten Spielzeit durch die Zwangspause aus dem Prozess des Kennenlernens herausgerissen worden, sagt Meyer. Also haben sich einige seiner Kollegen wöchentlich über den Zustand der Welt ausgetauscht. Als klar war, dass wieder gespielt werden darf, wurde daraus schnell eine szenische Lesung mit dem Titel „In Erwartung der Umarmung – Skizzen aus der Isolation“. Es hat sich viel angestaut, und jetzt muss alles raus: Ausgebrütetes und Angegorenes, Entdeckungsreiseberichte und filigrane Kartografien aus einer viel zu klein gewordenen Welt in einer unüberschaubar großen.

Anzeige

Wie geht das noch mal, Zusammensein?

Die Ensemblemitglieder Kaspar Locher und Seyneb Saleh spielen unter anderem immer wieder Anrufe bei einer Telefonhotline. Was zunächst banal klingt, gewinnt rasant an Abgründigkeit, Präzision und Poesie. Ein „Gefühl wie so ein Schwindel im Bauch“ sei ganz normal zurzeit und habe ähnliche Ursachen wie die Seekrankheit: „Die Sinnesorgane melden widersprüchliche Informationen.“ Die Welt sehe in Ordnung aus, sei es aber nicht. Es geht um Einsamkeit und das Verlernen von Begegnung: „Wie geht das noch mal, Zusammensein?“ Normalität wird zum Drohbegriff.

Weitere HAZ+ Artikel

Kleine, intime Situationen treffen auf eine lebendige, kluge Sprache, die kleine Haken schlägt, Abkürzungen und Schlupflöcher anbietet. Wer was getextet und inszeniert hat, bleibt offen. Neben Locher und Saleh stehen drei weitere Namen in der Ankündigung. Friederike Schubert ist Dramaturgin am Schauspiel Hannover. Milena Michalek war dort während der Intendanz von Wilfried Schulz an Produktionen beteiligt und arbeitet jetzt als freie Regisseurin und Autorin. Moritz Geiser lebt als Cutter und Journalist in Berlin.

Am Ende pathetisch-ironische Zeitlupe

Persönliche Autorschaft wird nebensächlich. Dass zwei von fünf Beteiligten bei einer „Ensemble Night“ gar nicht Teil des Ensembles sind, steht wohl auch dafür, dass Theater in guten Momenten nicht auf Kategorien festzulegen ist. Da funktioniert Staatstheater plötzlich in Strukturen einer freien Szene, mit organischen Stückentwicklungen und spontanen Kollektiven. Es ist mutig, das in dem Moment zuzulassen, in dem alle hungrig auf das große Spektakel gewartet haben. Und es zahlt sich aus: mit Leichtigkeit und Leidenschaft.

„Theater ist nicht zu Hause, nicht vor’m Computer“, sagt Locher auf der Bühne. Und fügt fast trotzig hinzu: „Es will gar nicht systemrelevant sein, weil es nämlich systemkritisch ist – über die Erneuerung des Systems nachzudenken, das ist relevant!“ Der Abend endet in pathetisch-ironischer Zeitlupe mit einem Kuss und dem Hinweis: „Wir sind ein Haushalt, wir dürfen das mit der Zunge.“ Vielleicht lässt sich Theater heute wieder auf eine Selbstverständlichkeit reduzieren, die zum kostbaren Gut geworden ist: Nähe.

Am Mittwoch, 17. Juni, präsentieren Bernhard Conrad, Caroline Junghanns und Pia Kröll im Hoftheater die Ensemble Night „Feinde finden“. Weitere Programminformationen unter www.staatstheater-hannover.de

Lesen Sie auch

Der erste Auftritt nach dem Lockdown: So geht es beim Schauspiel Hannover weiter

Von Thomas Kaestle