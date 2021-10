Hannover

Das Staatstheater Hannover soll weniger Geld vom Land erhalten. Nicht im kommenden Jahr, aber im übernächsten. Da sieht der Entwurf des Haushaltsplans des Landes eine Senkung des Zuschusses vor.

Die Pläne des Landes werden vom Leitungsteam von Oper und Schauspiel heftig kritisiert: „Den Theatern drohen Einbußen in Millionenhöhe“, heißt es in einer Mitteilung der Staatstheater. Und es wird ein „breit angelegter Protest“ angekündigt.

Kein Ausgleich für Tarifsteigerungen

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf der niedersächsischen Landesregierung für 2022/2023 sieht vor, dass die höheren Kosten, die durch Tarifsteigerungen entstehen, nicht übernommen werden. Die Entscheidung hierzu soll im Landtag bereits im Dezember dieses Jahres fallen und sich weit über die Landtagswahlen im kommenden Jahr hinaus auswirken.

Die Theaterleiterinnen Laura Berman und Sonja Anders meinen, dass die Nichtübernahme der anstehenden Tariferhöhungen im Öffentlichen Dienst faktisch einer Kürzung gleichkomme. Sie gehen bei den Staatstheatern Hannover von einem Fehlbetrag von etwa 1,2 Millionen Euro pro Jahr aus.

„Das ist extrem kurzsichtig“

Opernintendantin Laura Berman sieht die künstlerische Arbeit bedroht: „An den Staatstheatern Hannover arbeiten etwa 1000 Festangestellte sowie rund 300 freiberufliche und Soloselbstständige. Etwa 85 Prozent der Ausgaben des Theaters sind Personalkosten, da ist nur wenig Spielraum. Ohne die Übernahme dieser Mehrkosten lassen sich spürbare Auswirkungen auf den Spielbetrieb kaum vermeiden.“ Der Haushaltsentwurf sei extrem kurzsichtig und verursache auch in Reihen der Arbeitnehmerschaft Existenzängste, sagt Berman.

Schauspielintendantin Sonja Anders kritisiert das politische Signal des Haushaltsplanentwurfs: „Der Entwurf untergräbt das Bekenntnis des Landes Niedersachsen zu seiner vielfältigen Theater- und Kulturlandschaft.“ Im Ländervergleich liege Niedersachsen seit Jahren auf dem drittletzten Platz bei den Kulturausgaben – andere Bundesländer erhöhten angesichts der Corona-Pandemie sogar ihre Kulturförderung, bemängelt Anders und fordert: „Die Theater brauchen gerade jetzt Verlässlichkeit.“

Ungleichgewicht zu anderen Theatern?

Verwaltungsdirektor Jürgen Braasch weist auf ein Ungleichgewicht hin: Bei den Staatstheatern in Braunschweig und Oldenburg, die anders als die in Hannover nicht als GmbH organisiert sind, sollen die Tariferhöhungen ausgeglichen werden, in Hannover jedoch nicht.

Bereits im Februar 2021 hatten die Beschäftigten der Staatstheater Hannover im Rahmen der Aktion „40.000 Theatermitarbeitende treffen ihre Abgeordneten“ in mehr als 60 Einzelgesprächen knapp die Hälfte der 137 Landtagsabgeordneten persönlich getroffen. Darunter waren auch Ministerpräsident Stephan Weil, zahlreiche Kabinettsmitglieder wie Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), Innenminister Boris Pistorius (SPD), Sozialministerin Carola Reimann (SPD), Kulturminister Björn Thümler (CDU) sowie die Fraktionsvorsitzenden und kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktionen.

Protest am Sonnabend

Ab Sonnabend, 9. Oktober, rufen die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen unter dem Motto #rettedeintheater zu verschiedenen Protestaktionen auf. Nach allen Vorstellungen im Opern- und Schauspielhaus soll das Publikum über Banner, Ansagen und Fotoaktionen über die Pläne der Landesregierung informiert werden. Es sollen Unterschriften gesammelt und Protestbriefe versendet werden. Für November ist zudem eine Demonstration vor dem Niedersächsischen Landtag geplant.

Dass die Landesregierung zum Staatstheater Hannover stehe, betont Heinke Träger, Sprecherin des niedersächsischen Kulturministeriums: „Wir stellen trotz der Herausforderungen der Corona-Krise eine auskömmliche Finanzierung sicher.“ Sie weist darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar sei, welche finanziellen Folgewirkungen die Pandemie und die damit verbundene Kurzarbeit hatten – darüber habe der Bund erhebliche Mittel eingesetzt, die während der Pandemie zusätzlich zu den eingebrachten Landesmitteln an die Theater geflossen seien.

Außerdem weist Träger auf die Werkstattgebäude für das Staatstheater in Hannover-Bornum hin. Für diese investiere die Landesregierung derzeit Millionenbeträge.

Von Ronald Meyer-Arlt