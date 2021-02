Starke Neuerscheinung: T. C. Boyles Roman „Sprich mit mir“

Hannover

Vielleicht wäre es für Sam und Aimee besser gewesen, Guy Schermerhorn nie zu begegnen. Aimee studiert Frühpädagogik und hat wenig echte Ziele im Leben. Schermerhorn ist ein junger Privatdozent für Psychologie an der University of California in Santa Maria. Er will zeigen, dass Primaten in der Lage sind, sich durch Sprache auszudrücken. Sam ist ein Schimpanse und Schermerhorns Lieblingsforschungsobjekt. Die drei sind die Hauptfiguren im neuen Roman „Sprich mit mir“ von T. C. Boyle.

Sam wird Schermerhorns Erwartungen mehr als gerecht. Drei, vier Stunden jeden Tag sitzt er an einem Tisch und macht Übungen und Tests, um seinen Wortschatz zu erweitern und die Syntax zu trainieren. Er beherrscht schon bald mehr als 100 Gebärden, er kann Bett, Hemd und Baum richtig bezeichnen, aber auch Schmerz und Angst. Er kann darum bitten, umarmt zu werden, antwortet mit „gern geschehen“ oder erklärt, es sei Zeit zu gehen.

Gib dem Affen Gin

Im Umgang mit Schermerhorns Forschungsteam legt er ein Verhalten an den Tag, das mit dem seiner Artgenossen nichts mehr zu tun hat. Er trägt T-Shirt und Latzhose, mag Cheeseburger, Cola, süße Milchshakes und raucht hin und wieder einen Joint. Sein Lieblingsgetränk ist Gin Tonic und seine Lieblingsbezugsperson die 21-jährige Aimee, die als studentische Hilfskraft in Schermerhorns Team arbeitet und auf den Schimpansen mindestens so fixiert ist wie er auf sie.

Der Plot klingt einigermaßen weit hergeholt. Und es braucht einen Erzähler wie T.C. Boyle, um daraus eine echte Geschichte zu machen. Dem 72-jährigen Autor gelingt mit „Sprich mit mir“ nicht nur ein spannender Roman, sondern einer, der ganz unterschiedliche Themen durchspielt. Da geht es zum einen um das besondere Verhältnis von Aimee zu Sam. Für den Schimpansen gibt sie ihr bisheriges Leben auf und widmet sich ganz seiner Betreuung.

T.C. Boyle: „Sprich mit mir“. Hanser. 348 Seiten, 25 Euro. Quelle: Hanser Verlag

Wie nah können ein Mensch und ein Tier sich kommen? Wie viel Verständnis können sie füreinander entwickeln, wie viel Zuneigung? Wie viel Projektion ist dabei im Spiel – und kann das gefährlich werden? Auf einer anderen Ebene geht es darum, was Menschsein und Tiersein ausmacht – und um die Frage, wie weit Sprache der Spezies Mensch vorbehalten ist. Oder um die, ob ein Schimpanse weiß, was Gott ist. Zu den bizarrsten Szenen des Romans gehört, wie Aimee darauf drängt, Sam taufen zu lassen.

Skrupellose Forscher

Boyle hat daneben auch einige wissenschaftskritische Spitzen eingeflochten: Schermerhorn ist ein Schützling von Donald Moncrief, einem Primatenforscher in Iowa. Auf ihre Weise sind sie beide gleich skrupel- und prinzipienlos. Die Schimpansen sind für sie nur Mittel zum Zweck – und der heißt Karriere.

Als andere Wissenschaftler die Studien zum Spracherwerb von Primaten als Wunschdenken kritisieren, werden die Forschungsgelder für ihr Projekt gestrichen. Moncrief lässt Sam kurzerhand in einen Käfig sperren wie seine übrigen Schimpansen auch. Aimee beschließt, ihn zu befreien und mit ihm zu fliehen. Es ist der Anfang eines überraschendes Finales für diesen großartigen Roman.

Von Andreas Heimann