Hannovers Kulturinstitutionen rücken in der Corona-Krise zusammen. Zwar dürfen Museen und Galerien – unter Beachtung aller Abstandsregelungen – bald wieder öffnen, aber deren Trägern geht es ähnlich wie den Verantwortlichen von Theatern und Orchestern: Sie wollen darauf hinweisen, dass die Kultur durch die Schließungen von Spielorten zu verarmen droht. Deshalb haben sich Hannovers Kulturinstitutionen jetzt zur Initiative „Staying alive – Kultur öffnet“ zusammengeschlossen. In der Corona-Krise wollen die Kulturinstitutionen der Stadt Zusammenhalt signalisieren und den Wert von Kultur betonen.

„Politischer Mehrwert der Kultur“

Die Formulierung „Kultur öffnet“ bezieht sich weniger auf die einzelnen Institutionen, schließlich können die Museen ihren Betrieb tatsächlich demnächst wieder aufnehmen, sondern vielmehr ganz allgemein auf die Wirkung von Kultur, wie sie von Kulturschaffende gern gesehen wird. Es geht um „den intellektuellen, sinnlichen sowie politischen Mehrwert, den Kultur generiert und somit Herz und Geist der Gesellschaft öffnet“, heißt es in einer Mitteillung der Initiative.

Viele Kulturhäuser in Hannover zeigen das gemeinsame Motto an ihre Fassade. Beteiligt sind unter anderem das Landesmuseum, das Sprengel-Museum, der Kunstverein, die Kestnergesellschaft, die Herrenhäuser Gärten, die Musikhochschule, das Wilhelm-Busch-Museum, die Leibniz-Bibliothek, das Schauspiel und die Oper. Das Kulturdezernat der Stadt unterstützt die Initiative.

Solidarität mit Freiberuflichen in der Kultur

Die Mitglieder der Initiative betonen, dass dem Schutz der Kultur als Mittel des kollektiven Zusammenhalts ein wichtiger Platz neben Sport, Religionsgemeinschaften und Wirtschaft eingeräumt werden müsse. Und sie erinnern an an die schwierige Situation von freiberuflich tätigen Künstlerinnen und Künstlern, von denen viele im Moment vor dem Ruin stünden. Sie fordern, dass Verluste gemindert und Härten ausgeglichen werden.

Heute für Kultur kämpfen

Und sie machen Hoffnung, dass es auch in der Coronakrise Kulturveranstaltungen unterschiedlicher Art geben könnte: „Strenge Hygiene- und Abstandsregeln können auch bei Kulturveranstaltungen umgesetzt werden, denn Kultur kann in variablen Besetzungen und mit viel Kreativität für alternative Formen auch in kleinen Formaten stattfinden.“

Die Mitglieder Initiative appellieren: „Die aktuelle Krise darf die deutsche Kulturlandschaft nicht weiter beschädigen. Wenn wir heute nicht für die Kultur kämpfen, werden wir morgen keine haben.“

Von Ronald Meyer-Arlt