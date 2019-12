Hannover

Wie winterlich gefrorene Blätter liegen im Theater am Aegi Butterbrottüten auf den Sitzen. Was Stefan Gwildis, Rolf Claussen und Joja Wendt als die Söhne Hamburgs damit vorhaben? Erstmal ist das nicht ganz klar. Die drei Musiker betreten glöckchenbewehrt, mit dem Weihnachtsklassiker „Kommet ihr Hirten“ auf den Lippen und durch den Zuschauerraum hindurch die Bühne und beginnen, irgendetwas Rockig-Bluesiges zu spielen. Claussen an der Gitarre, Wendt an einem mit Klebeband geflickten Klavier, Gwildis an einem Schlagzeug, das aus einer Mülltonne und einem kleinen Nachttisch zusammengebaut ist.

„Das sind“, erklärt Wendt, „die Instrumente, mit denen wir auf der Straße angefangen haben“. Vor gut 30 Jahren war das. Alle drei haben seitdem Karrieren jenseits der Straße hingelegt – Wendt als Jazzpianist, unter anderem für Chuck Berry und Pur, Claussen als Improvisationsschauspieler und Stückeautor, Gwildis als einer, der Soulklassikern erfolgreich deutsche Texte verpasst.

Humor statt Verschwörungstheorien

Zusammen touren sie sowohl mit eigenen Liedern als auch Solostücken der einzelnen Mitglieder als die Söhne Hamburgs. Der Name soll zwar auch eine lustige Anspielung auf die Söhne Mannheims sein, allerdings haben die drei mit denen weder musikalisch noch inhaltlich etwas zu tun, was vielleicht auch besser so ist. Statt kruder Verschwörungstheorien gibt es Humor. Die drei unterbrechen sich gegenseitig in ihren Moderationen, versuchen, jeweils noch einen Kalauer irgendwo anzubringen, eine Frau im Publikum darf auf einer Hotelglocke mitspielen, Gwildis’ Mikrofon macht sich – auf einem Staubsaugerroboter montiert – selbstständig und möchte nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, zu „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ darf geschunkelt werden, „Last Christmas“ wird zu „Lars kriegt nichts“ umgedichtet, und die Butterbrottüten dürfen vom Publikum aufgeblasen und zum Platzen gebracht werden, um ein Feuerwerk zu simulieren. Kurz: Die Söhne Hamburgs veranstalten etwas, was sich anfühlt wie Karneval im Dezember.

Drei große Jungs

Musikalisch und darstellerisch ist das auf den Punkt. Hier sind Profis am Werk, die ihre Instrumente und ihre Bühnenpräsenz beherrschen und wissen, wie man das Publikum zum Mitmachen bringt. Hier arbeiten aber auch drei große Jungs zusammen, die – so wirkt es jedenfalls – einen großen Spaß damit haben, sich immer wieder Bälle zuzuspielen und zu improvisieren.

So veranstalten die Söhne Hamburgs gute zweieinhalb Stunden lang einen unterhaltsamen Abend, dessen Witze größtenteils gut ankommen und der das Publikum zum Mitmachen und Mitklatschen animiert. Es ist zwar forcierter Spaß à la Karneval, aber immerhin gut gemacht.

Von Jan Fischer