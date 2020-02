Hannover

Es ist eine alte Geschichte. Vor 45 Jahren schrieb Heinrich Böll seine Erzählung „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. Weil es eine Zeit war, in der gern alles Mögliche erklärt wurde, gab er ihr den Untertitel: „Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann“. Böll erzählt von einer jungen Frau, die einen gesuchten Bankräuber für eine Nacht bei sich aufnimmt, daraufhin mehrfach verhört wird und ins Visier der Boulevardpresse gerät. Am Ende erschießt Katharina Blum den Journalisten, der über sie erfundene, falsche Geschichten erzählt hat. Sie empfindet keine Reue.

Es ist eine starke Geschichte. „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ erzählt davon, wie jemand plötzlich zu einer Art Staatsfeind werden kann. Wie jemand befragt und dabei in Frage gestellt wird. Wie sich jemand kaum wehren kann gegen die Zudringlichkeit von Medien und Staatsgewalt. Es ist die Geschichte einer starken Frau. Und es ist die Geschichte einer großen Liebe.

Caroline Junghanns in "Die verlorene Ehre der Katharina Blum". Quelle: Katrin Ribbe

Deshalb eignet sie sich entschieden fürs Theater. Am Schauspiel Hannover ist die alte, starke Geschichte jetzt in der Inszenierung von Stefan Pucher zu sehen; der Schriftsteller John von Düffel hat als Dramaturg mit für die Erstellung der Textfassung gesorgt. Beherrschendes Element der Inszenierung ist der Einsatz von Videobildern. Szenen aus verborgenen Innenräumen werden auf die drei Leinwände der triptychonartigen Bühne (Stéphane Laimé) projiziert, Gesichter in XXL-Großaufnahme erscheinen, und einmal, als es um beleidigende Anrufe geht, die Katharina Blum erhält, ist die gelöcherte Hörmuschel eines alten Telefonhörers gigantisch vergrößert auf der Leinwand zu sehen. So wirkt der Anruf nicht nur akustisch bedrohlich.

Regisseur Pucher hat sichtlich Freude am Umgang mit elektronischen Bildern, und er beherrscht das Spiel der Video-Theater-Überlagerungen gut. Der Videogroßeinsatz wirkt hier auch nicht fremd und aufgesetzt – das passt alles schon sehr gut, schließlich geht es in dieser Erzählung ja auch um die Macht der Medien. Entscheidend für den Erfolg der Sache ist die kunstvolle Bildjonglage (zu der auch Ausschnitte aus der „Tagesschau“ von damals gehören) jedoch nicht.

Etwas Graues leuchten lassen

Dafür, dass diese alte, starke Erzählung mit einer Stimme von heute zu uns spricht, ist nicht das allgemeine Bildgewitter verantwortlich, sondern die Darstellerin der Titelheldin. Caroline Junghanns zeigt uns eine Frau, die etwas sehr Einfaches macht, das sehr schwierig ist: Sie versucht sich vor Zudringlichkeit zu schützen. Da wird die alte Geschichte ganz heutig und ganz packend. Katharina Blum liefert hier nicht das Rollenmodell einer besonders starken Frau, sondern das einer sehr normalen Frau, die etwas Selbstverständliches will: In Ruhe gelassen werden. Und die etwas Großartiges erlebt hat. Sie hat den Richtigen für sich gefunden. Caroline Junghanns vollbringt das Kunststück, etwas Graues leuchten zu lassen. Und sie kann toll singen.

Wolf List, Mathias Max Herrmann und Mohamed Achour präsentieren die verschiedenen Männertypen um sie herum: vom väterlichen Freund (Herrmann) über den Bedränger (List) bis zum Feind ( Achour). Dass Mohamed Achour als Reporter Werner Tötges ein bisschen wie ein aufgekratzter Autor einer Schülerzeitung wirkt, ist eigentlich auch kein Problem: Darüber, dass Medien ihre Macht auch missbrauchen können, dürfte das Publikum heute ja hinreichend aufgeklärt sein.

Von Ronald Meyer-Arlt