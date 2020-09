Steidl Verlag veröffentlicht erstmals alle Werke von Günter Grass

Göttingen

Für den Schriftsteller Günter Grass hat sich sein Verleger Gerhard Steidl noch einmal mächtig ins Zeug gelegt. Fünf Jahre nach dem Tod des Literaturnobelpreisträgers (1927–2015) bringt Steidl erstmals eine komplette Werkausgabe heraus. Sie umfasst 24 Bände mit knapp 11.000 Seiten und erscheint in einer limitierten Auflage von 1000 Exemplaren.

Der Verleger, der lange eng mit Grass zusammengearbeitet hat, spricht von einer Werkausgabe „letzter Hand“. Der Autor habe selber noch seine Ideen zur Gestaltung eingebracht. Und er habe, durch Leser aufmerksam gemacht, bis 2015 in Zusammenarbeit mit seinen Lektoren Korrekturen in seinen Texten vorgenommen. Die „Neue Göttinger Ausgabe“ (NGA) enthält sämtliche von Grass autorisierten literarischen Werke, Essays und Gespräche. Sie basiert auf der Göttinger Ausgabe von 2007. Die Vorläufer – 1987 war eine zehnbändige Werkausgabe bei Luchterhand und in den Neunzigerjahren eine Studienausgabe bei Steidl erschienen – galten in der Literaturwissenschaft als unzureichend.

„Blechtrommel“ auf Bibelpapier

„ Grass ist Zeit seines Lebens ein idealer Buchgestalter gewesen“, sagt Steidl. „Denn vom ersten Buch bis hin zur neuen Werkausgabe hat er als Autor, als Leser vieler Bücher und auch als bildnerisch-kreativer Mensch Ratschläge gegeben – uns Technikern, die wir die Bücher für ihn gemacht haben.“ Für die Werkausgabe habe Grass bewusst eine etwas größere Schrift ausgewählt, um das Lesen zu erleichtern. Auch das extra dünne französische Bibeldruckpapier habe Grass noch gemeinsam mit Steidl ausgewählt. „Er hat gesagt, das ist angenehm zu lesen, die Augen ermüden nicht, weil es schön gelblich ist. Und es hat ihn erfreut, dass das Papier knistert, wenn man es zwischen den Fingern hat.“

Verleger Gerhard Steidl mit der neuen Ausgabe. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Neben der besonderen bibliophilen Ausstattung in roten Leinenbänden – die Göttinger Ausgabe von 2007 war in Blau gehalten – hat die NGA literaturwissenschaftlich große Bedeutung. „Die neue Ausgabe enthält erstmals alle literarischen Texte und – soweit erhalten und erreichbar – alle Reden, Essays und Gespräche von Günter Grass“, sagt der Göttinger Germanist Heinrich Detering. „In den älteren Ausgaben fehlen nicht nur die seitdem entstandenen Texte, sondern auch einige frühere Texte. Vor allem aber ist die Wiedergabe der Texte an vielen Stellen unzuverlässig: lückenhaft, ja fehlerhaft.“

Grass für eine neue Generation

Herausgeber sind die Philologen Dieter Stolz und Werner Frizen. Stolz sei einer der besten Kenner von Grass‘ Werk, sagte Detering. Er habe zeitweise eng mit dem Autor zusammengearbeitet, zum Beispiel bei den Recherchen für den Roman „Ein weites Feld“, aber auch in der Gründung und Redaktion des literarischen Jahrbuchs „Freipass“. Frizen sei Kennern schon durch seine Edition und Kommentierung unter anderem von Werken Thomas Manns, aber auch der Gedichte von Grass bekannt. „Beide haben in der aufwendigen akribischen Arbeit, die für eine solche Ausgabe erforderlich ist, die berühmten ebenso wie unbekannte und entlegene Texte erschlossen“, sagt Detering.

Mehr als ein Mahner und Mäkler: Günter Grass 2012 in Lübeck. Quelle: Christian Charisius/dpa

Wichtig scheint dem Germanisten, dass sich jetzt eine neue Generation jüngerer Leser dem Werk mit einem frischen Blick näheren kann. „Allzu lange ist Grass – nicht ganz ohne sein eigenes Verschulden – allein als ein politischer Autor wahrgenommen worden, als öffentlicher Mahner und Mäkler. Der große Poet, der Künstler Grass ist dabei manchmal fast in Vergessenheit geraten. Ihn gilt es mit dieser Ausgabe neu zu entdecken.“

Die neue Werkausgabe erscheint am 16. Oktober und kostet 380 Euro.

Von Matthias Hönig